Öğretmenler Anadolu Lisesi kapalı halı sahasında saat 11’00’de başlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Okul Müdürü İlhan Sönmez ve şube müdürlerinin kurdele kesmesi ile başladı. Öğretmenler Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 9’uncu, 10’uncu, 11’nci ve 12’nci sınıf öğrencileri tarafından yapılan projeler tanıtıldı. Farklı farklı türlerde yapılan projeler öğretmenler ve vatandaşlarında ilgisini çekti. Ağrı Dağı görselinin de olduğu fuarda en dikkat çeken ise ‘Ses dalgalarının yangın söndürme üzerindeki etkisi’ adlı çalışma oldu. Bir kova içerisine odun bırakıp üzerine yakıcı madde döken öğrenciler bilgisayardan ses dalgasını açarak yangını söndürdü. Öğretmenler ve katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gören bu proje günün başarılı çalışması olarak dikkat çekti. Yaptıkları çalışmaları tanıtan öğrenciler bu tür proje ve çalışmalar içerisinde bulundukları için mutlu olduklarını söyledi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın okullarında gerçekleştiği için yaptıkları çalışma ve projelerin herkese ulaştığını dile getiren öğrenciler Okul Müdürü İlhan Sönmez’e öğretmenlerine teşekkür etti.