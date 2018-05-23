Ağrı’da TUBİTAK Bilim Fuarı

Ağrı Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kapalı spor salonundaki bilim fuarı sergisine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 22 farklı proje görücüye çıkarıldı. Fuarın açılış kurdelesini kesen ve eserleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, fuarda birbirinden ilginç projelerin yer aldığını belirterek, “Bu tür projeler öğrencilerin ufkunu açacaktır. Ben emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.