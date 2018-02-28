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28 Şubat 2018 16:39

Ağrı’da tüp patladı: 1 yaralı

Ağrı’da bir apartman dairesinde tüp patladı.

Ağrı’da tüp patladı: 1 yaralı

28 Şubat 2018 16:39

Facianın eşiğinden dönülen olayda 1 kişi yaralanırken evde büyük çapta hasar oluştu.


Olay, bugün öğle saatlerinde Ağrı merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Gökalp Apartmanının birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökalp ailesinin yaşadığı dairede tüpün patlaması sonucu çevrede ve apartmanda büyük panik yaşandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Patlama sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Tüpün patladığı sırada evde bulunan anne Şengül Gökalp, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Caddeden geçerken patlamanın sesini duyan bir görgü tanığı, "Baktım patlama sesi geldi sonra içeri koştum. Bir çocuk uyuyordu uyandırdım hemen dışarı çıkarttım. Daha sonra ambulans gelip yaralı anneyi hastaneye kaldırdı" dedi.




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