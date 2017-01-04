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04 Ocak 2017 14:20

Ağrı’da ’Vatan Sana Kanım Feda’ kampanyası

Ağrı’da ’Vatan Sana Kanım Feda’ kampanyası

04 Ocak 2017 14:20

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları ile Kızılay Ağrı Şubesinin organize ettiği “Vatan Sana Kanım Feda” kan bağışı kampanyası başladı.
Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan ve Cuma gününe kadar devam edecek olan kampanya hakkında bilgi veren AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin, kampanyanın ilk gün olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız, mobil kan verme aracımızı bir dakika boş bırakmayıp kan vermeye devam ediyorlar. Kan bağış kampanyamız 6 Ocak Cuma gününe kadar devam edecektir. Biz de Ağrı İl Gençlik Kolları yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte ‘Vatan Sana Kanım Feda’ kampanyamıza kan bağışında bulunduk. 15 Temmuz’da insanlarımız, bizler için canını verdi, kanını döktüler. Bizde bu amaçla hastalarımız için, kana ihtiyacı olan, şifa bulması gereken hastalarımız için kanımızı veriyoruz. Ama her zaman da bu vatan için canımızı ve kanımızı veririz, vermeye de hazırız. Bu kapsamda kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



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