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22 Haziran 2017 03:10

Ağrı’da vatandaşlar merkez camisine akın etti

Ağrı merkez camiinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

Ağrı’da vatandaşlar merkez camisine akın etti

22 Haziran 2017 03:10


Ağrı’da bin bir aydan daha hayırlı rahmet ayı olan Ramazan’da vatandaşlar camilere akın etti. Merkez camiinde kılınan teravih namazının ardından kent merkezi başta olmak üzere İlçeler ve köylerden gelen yediden yetmişe genç, yaşlı binlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Güvenlik güçlerinin güvenlik bariyerleri arasında merkez camisinin önünde başlayan sıra kuyruğu Cumhuriyet Caddesi’nden devam ederek Belediye otoparkına kadar uzadı. Saatlerce sırada bekleyen vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret edip dua ettiler. Sakal-ı Şerif-i ziyaret edip dua etmek için sırada bekleyen Yasin Deniz adlı vatandaş, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu söyledi. Bugünün özel bir gece olduğunu rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakmak üzere olduklarını dile getiren Deniz, “Rabbime hamd u senalar olsun ki bu mübarek güne bizi kavuşturdu. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bekliyoruz şuan mahşeri bir kalabalık var. İnşallah Sakal-ı Şerif’i ziyaret edeceğiz. Bekliyoruz, inşallah sahura kadar sıra bize ancak gelir. Rabbim bu günü İslam âlemine mübarek kılsın inşallah. Bugün İslam âleminin kurtuluşuna vesile olur inşallah, özel bir duam rabbim İslam âleminin birlik ve beraberliğini sağlasın, bu kanı ve kavgayı İslam âleminden ayırsın” dedi.


Bir başka ziyaretçi Muhammed Can Taşdemir ise, burada oldukları için çok mutlu olduklarını ve bu nedenle Türkiye başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladığını ifade etti. Sıranın oldukça uzun olduğuna dikkat çeken Taşdemir, yine de bekleyeceklerini anlattı.




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