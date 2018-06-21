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21 Haziran 2018 17:11

Ağrı’da vergi daireleri hafta sonu açık olacak

Ağrı Defterdarı Mehmet Tural, Cumhurbaşkanı ile 27.

Ağrı’da vergi daireleri hafta sonu açık olacak

21 Haziran 2018 17:11

dönem milletvekili genel seçimlerinden dolayı vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağını açıkladı


Konu hakkında açıklama yapan Ağrı Defterdarı Mehmet Tural,”24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerden kimliği yada kimliğinde TC Kimlik numarası bulunmayanların oy kullanabilmesi için Nüfus Müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi çıkartması gerekmektedir. Bu nedenle TC Kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile 2018-YKS sınavına katılacak adaylardan kimlik kartı bedelini tahsil etmek üzere yeterli sayıda personel bulundurulmak suretiyle Merkez Vergi Dairesi, Doğubayazıt Vergi Dairesi, Patnos Vergi Dairesi; 23 - 24 Haziran 2018 tarihlerinde 09-00-17:00, 30 Haziran 2018 tarihinde 07:00-17:00 ve 1 Temmuz 2018 tarihinde ise 07:00-15:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır”dedi.




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