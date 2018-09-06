Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:13

Ağrı’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan başkanlığında 2018-2019 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı

06 Eylül 2018 14:13


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Görevimizi özenle, özveriyle, sevgi katarak yapalım. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle barışık, hayal gücünü kullanan, bilime, öğrenmeye önem veren, yılmadan sabırla çalışmaya ve ülkemizin geleceği için üretmeye yatkın nesiller olarak yetiştirelim. Bu bizim her şeyden önce vicdani sorumluluğumuz, vatan borcumuzdur. Yeni eğitim yılında hepinize başarı ve kolaylıklar diliyorum”dedi.


Toplantı, okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç