Ağrı’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Görevimizi özenle, özveriyle, sevgi katarak yapalım. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle barışık, hayal gücünü kullanan, bilime, öğrenmeye önem veren, yılmadan sabırla çalışmaya ve ülkemizin geleceği için üretmeye yatkın nesiller olarak yetiştirelim. Bu bizim her şeyden önce vicdani sorumluluğumuz, vatan borcumuzdur. Yeni eğitim yılında hepinize başarı ve kolaylıklar diliyorum”dedi.

Toplantı, okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.