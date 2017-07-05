Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 16:48

Ağrı’da yerli yeşil fasulye tezgâhlarda

Ağrı’da vatandaşlar tarafından yetiştirilen yeşil fasulye tezgâhlardaki yerini aldı.

Ağrı’da yerli yeşil fasulye tezgâhlarda

05 Temmuz 2017 16:48


Ağrı merkezde mahalle ve bahçelerde vatandaşlar tarafından yetiştirilen yeşil fasulye kentte tezgâhtarlık yapan kişilere satılarak sofralardaki yerini alıyor. Fasulyelerin taze ve yerli olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Geçmiş yıllarda Ağrı’da vatandaşlar tarafından tarafından üretimi az yapılan yeşil fasulyeler son yıllarda bahçelerde ve köylerde oldukça fazla yetiştiriliyor. Yeni yeni tezgâhlarda yerini alan yeşil fasulyenin kilosu 5 liraya alıcı buluyor. Eski Van Caddesi’nde yeşil fasulye satışı yapan tezgâhtarlar satışların oldukça iyi olduğunu söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
AĞRI NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!