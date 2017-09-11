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11 Eylül 2017 08:54

Ağrı’da yetiştirici ve destekleyici kurslarından büyük başarı

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında düzenlenen “Yetiştirici ve Destekleyici Kursları” büyük başarıya imza attı.

Ağrı’da yetiştirici ve destekleyici kurslarından büyük başarı

11 Eylül 2017 08:54


Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde birçok meslek dalında kurslar açtı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında lise muzunu öğrencilere ücretsiz açılan YGS ve LYS’ ye hazırlık kurslarında büyük başarı sağlandı. Kültür ve Kongre Merkezinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak lise mezunu öğrencilere tamamen ücretsiz açılan kurslarda 2 idareci, 18 öğretmen ve 2 yardımcı personel görev aldı. Daha önceki yılda da büyük başarı sağlayan kurslardan 2015-2016 eğitim öğretim yılında 110 öğrenci üniversiteli olurken, aynı başarı 2016-2017 eğitim öğretim yılında 116 kişi daha üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Öte yandan 2017-2018 eğitim öğretim yılında kayıt işlemleri ve lise mezunu öğrencilerin ücretsiz olarak açılan bu kurslara kayıtları başladığı, yeni açılacak olan kurslara öğrencilerin diploma fotokopileri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi.




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