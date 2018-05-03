Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 11:22

Ağrı’da yöresel ürünler tanıtılıyor

Ağrı’da dün başlayan ve Türkiye’nin farklı bölge ve illerinden gelen üreticilerin sergilediği yöresel ürün tanıtımı 15 gün sürecek.

Ağrı’da yöresel ürünler tanıtılıyor

03 Mayıs 2018 11:22


Son dönemlerde Ağrı’da sergilenen yöresel ürünler vatandaştan yoğun talep görünce Balıkesir, Ankara, Diyarbakır gibi illerden üreticiler kente gelmeye başladı. Açık bir otopark alanında kendi yörelerine ait ürün ve damak tatlarını tanıtmak amaçlı sergileyen üreticiler vatandaşların ilgisi ile karşılaşıyor. Dün başlayan yöresel ürünlerin tanıtımında illere özgü kahve, lokum, kayısı ziyaretçilere ikram ediliyor. 20 ilden ürünlerin tanıtıldığı yöresel ürün tanıtım stantları 15 gün sürecek. Ağrı’ya ikinci defa geldiklerini ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını söyleyen üreticiler, stantlarda çok sayıda ürün, gıda ve hediyelik eşyaların bulunduğunu söyledi. Stantları ziyaret eden vatandaşlar ise birçok bölgeden getirilen yöresel ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirtti. Son zamanlarda Ağrı’da böyle programların düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Ağrılılar, ürünlere ilginin her geçen gün daha artacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
19
°
C
  • Cuma
    19°C
  • Cumartesi
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç