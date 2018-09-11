Ağrı'da yün piyasasında durgunluk yaşanıyor

Küçükbaş hayvancılığının önemli kentlerinden biri olan Ağrı'da son günlerde yün alım satımında durgunluk yaşanıyor.

Tarım ve hayvancılığın en yoğun olduğu illerin arasında gösterilen Ağrı'da yaylalarda yaşayan göçerlerin köylerine dönmesinin ardından haziran ve temmuz aylarında alım ve satımı iyi olan yün piyasası yerini durgunluğa bıraktı. Eski Van Caddesi'nde 11 yıldır dükkânında yün alım ve satımını yapan Şerafettin Çeçen, yaz aylarında yün satışlarının iyi olduğunu ancak düğün sezonunun sonuna gelinmesi ve yaylacıların evlerine dönmesi ile birlikte satışların azaldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl vatandaşların daha çok yün aldığını belirten Çeçen, “Geçtiğimiz yıllarda yün satışlarımız çok iyiydi. Her sene gittikçe satışlar düşüyor, vatandaşlar yün almak yerine hazır yorgan ve yatak almayı tercih ediyor. Eskiden gelinlerin çeyizi için vatandaşlar çok fazla yün alıyordu. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi bizi de olumsuz etkiledi 5 yıl önce günde 700 kilo yün satarken şimdi 200 kilo ancak satabiliyoruz. Yünün kilosunu 3 liradan satıyoruz. Önümüzdeki yıllarda satışların daha da kötüye gideceğinden endişe ediyoruz” dedi.