Ağrılı 285 yetim çocuk hayatlarında ilk kez sinemaya gitti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Biz Büyük Bir Aileyiz” projesi kapsamında 285 yetim çocuk sinemaya götürüldü. İlk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı. Animasyon filmi izleyen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, etkinliğin çocuklar için bir ilk olduğunu ve büyük bir farkındalığa vesile olduklarını söyledi. Bu çocuklarımızı ileri zamanlarda Van ve Ankara illerinde geziye göndereceklerini belirten Turan,” projeyle parçalanan ya da anne babasını kaybeden ailelerin çocuklarına yönelik olarak, onların ihtiyaç duydukları aile boşluğunu doldurmaya çalışmak hedeflenmektedir. Çocukların gelişim dönemlerinde en çok ihtiyaç duydukları gereksinimlerin başında güven duygusu gelir. Aile kurumundan farklı nedenlerle mahrum kalan ve psikolojik anlamdaki ihtiyaçlarını gideremeyen çocuklarda bu güven duygusu yeterince karşılanamayabilir. Bu ihtiyacı karşılamak ve toplumsal anlamda adaptasyonlarını sağlamak çocukların öncelikli gelişim hedeflerindendir. Bunu gerçekleştirebilecek yegâne güç ise büyük bir aile olan devlettir. Bu proje devletin desteği ile birlikte sevgi ve güven duygusundan mahrum kalan ve topluma adapte olmakta zorlanan çocukların, büyük bir ailenin himayesinde olduklarını hatırlatmak ve bu yönde farkındalıklarını arttırmaktır. Projenin amacı; aile sevgisinden mahrum bırakılan çocukların yalnız olmadıklarını anlamalarını sağlamak ve yaşama umutla bakmalarına yardımcı olmaktır. Hedefleri ise; Devletin kendi bireylerinin yanında olduğunun hissettirilmesi ve parçalanan veya anne babasını kaybeden Ağrı merkez ilçesindeki 285 öğrenciye güven ve şefkat duygusunun hissettirilmesidir”dedi.

Yetim çocuklar sinema etkinliğinin ardından yemek yiyip oyun alanında gönüllerince eğlendi.