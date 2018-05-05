Ağrılı arıcılar rahat nefes alacak

Ağrı Valiliğince alınan bal mumu makinesi son teknolojiye sahip olma özelliği taşıyor. Saatte 15 kilogram mum işleyen bal mumu makinesi üretilen balın kalitesini arttırıyor. Değişik yörelerden getirilen mumlarla yapılan üretimde arı hastalıklarının yayılma ihtimali bulunmuyor. Ağrı yöresinde ki arıcılar kullanacağı için il dışından gelebilecek hastalıların önlenmesi amaçlanıyor.

Daha önce Ağrı’da bal mumu üretim makinası olmadığından başka illerden satın alınan bal mumlarının kalite düşüklüğü, katkı maddelerinin bulunmasından dolayı arı kovanlarından arılara hastalık bulaştırıldığı ve arıcıların büyük zararlara uğradığını söyleyen Ağrı Arıcılar Birliği Başkanı Erol Kılıç, Valilik tarafından Arıcılar Birliği’ne alınan makine sayesinde hastalıkların %90 oranında azalacağını açıklayan Kılıç, “İlimizde arıcılığın ilerlemesi için Valimiz Sayın Süleyman Elban bize bir mum dikme makinası alması ve daha öncesinde Ağrı’da bal festivali yapmasıyla ilimizde arıcılığı gelişmesine katkıda bulundu. Mum dikme makinesi alınması ile daha önce bir arıcı 1 kiloogram bal mumu almak için buradan Erzurum’a gidiş geliş 400 kilometre yol kat ediyordu. Bu gidiş gelişler maddi ve manevi olarak arıcılara külfet oluyordu. Sayın Valimizin bu makineyi almamıza katkı sağlamasıyla bize getirileri ne oldu derseniz, İlimizdeki 20 bine yakın kovanın tamamen üç yıl içinde tüm hastalıklardan kurtulmasına vesile olacaktır” dedi.

Alınan makinenin arıcılık sektörüne hayat vereceğini ifade eden Kılıç, “Çünkü bizim yıllık bal üreten 20 bin arıkovanından 6 bin kovan yani yüzde 30-40 kaybımız oluyordu. Mum dikme makinesiyle birlikte bu hastalıklardan kurtulup üç yıl içinde %99 temiz kovanlar ve temiz arılar olacaktır. Birliğimize alınan bu makine ile birlik üyelerimiz herhangi bir ücret ödemeden kendi mumlarını getirerek yeni mum üretimi yapabileceklerdir. Buda yıllık yüzde 20 kar etmelerini sağlayacaktır. Yaklaşık olarak 172 bin liralık bir kar sağlayacaklardır. Önümüzdeki yıllar içerisinde arıcılarımız kendi mumlarının dönüşümünü bu makine aracılığı ile yapacaklarından bu kar oranı daha üst seviyelere çıkacaktır’’ şeklinde konuştu.