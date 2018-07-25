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25 Temmuz 2018 11:05

Ağrılı boksör Türkiye ikincisi oldu

Ağrı’lı boksör Ferhat İncekaya Kahramanmaraş’ta düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda Türkiye 2’ncisi oldu.

Ağrılı boksör Türkiye ikincisi oldu

25 Temmuz 2018 11:05


Türkiye Boks Federasyonu 2018 Yılı faaliyet programında yer alan “Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası” 16-22 Temmuz’da Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 45 İlden 413 sporcu katıldı.


Şampiyonaya da Müsabakaların her biri 2’şer dakikadan 3 raunt oynandı. Sporcular 13 farklı sıklette mücadele ettiler. Ağrı’yı temsilen şampiyonaya antrenörü Volkan Sarı yönetiminde katılan Ağrı’lı sporcu Ferhat İncekaya,60 kilo mücadelesinde Türkiye 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Boks Antrenörü Volkan Sarı ve sporcu Ferhat İncekaya kazandığı ikincilik madalyası ile birlikte İl Müdürü Ömer Faruk Şiran’ı ziyaret etti. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Ağrı’yı Kahramanmaraş’ta yapılan Yıldızlar Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda temsil ederek madalya kazanan Sporcuyu tebrik etti. Gerçekleşen ziyarette elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Şiran; “Boks branşında madalya kazanmamız önemli bir başarıdır. Bu başarı çıtasını yükseltmek için tüm ekibimiz ile birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Ağrı ilimize daha güzel başarılar getireceğiz” dedi.




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