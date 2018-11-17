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Ağrılı Dünya Şampiyonu Boksör Adem Kılıçcı AİÇÜ öğrencileriyle buluştu

Ağrılı ve ayı zamanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunu olan dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, IC Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.


Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer ve öğrenciler katıldı.


1986 yılında Ağrı'da doğan ve boksta dünya çapında birçok önemli organizasyonda önemli başarılar elde eden Adem Kılıçcı, 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmış, en son Survivor All Star 2018'de birinci olmuştu.


Doğduğu topraklarda genç sporcuların ve üniversite öğrencilerinin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten başarılı sporcu, hayat hikâyesi, boks kariyeri ve başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Program daha sonra Kılıçcı'nın kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından sona erdi. Programın bitiminin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya'yı makamında ziyaret eden şampiyon boksör Adem Kılıçcı'ya üniversiteyi ziyaretinin anısına plaket taktim edildi.

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