Ağrılı kadınlar günde 1,5 ton turşu üretiyor

Bursa'da 10 gün turşu yapımı eğitimini alan Ağrılı 20 ev hanımı Ağrı'da valilik ve belediyenin iş birliği ile açılan turşu imalathanesinde lahana turşusu üretmeye başladı. Mini bir fabrikayı andıran imalathanede günde 1,5 ton lahana turşusu üreten kadınlar adeta arı gibi çalışıyor.

Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi iş birliğinde İşkur tarafından açılan kursta eğitim gören 20 kadın Bursa'ya götürülerek 10 gün lahana turşusunun yapılma aşamasını yerinde görüp eğitimini aldı. Turşunun nasıl yapılacağını öğrenen ve daha sonra Ağrı'ya dönen kadınlar için Ağrı Belediyesi zemin katında turşu imalathanesi açıldı. İşkur tarafından aylık olarak ücret alan kadınlar sabahın erken saatlerinde işe koyulup günde 1,5 ton lahana turşusu üretiyor. Oldukça titiz bir şekilde çalışan kadınlar ürettikleri lahana turşularını tartarak eşit bir şekilde fıçılara dolduruyor. Kadınların el emeği göz nuru ile kısa sürede üretilen 12 ton lahana turşusu önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.

Vali Elban'dan turşu imalathanesine ziyaret

Ağrı Valisi Süleyman Elban, turşu imalathanesinde lahana turşusu üreten kadınları ziyaret etti.

Belediyenin zemin katında bulunan turşu imalathanesine ziyarette bulunan Vali Elban'a eşi Beyza Elban ve kamu kurum müdürleri eşlik etti. İmalathanede incelemelerde bulunan Vali Elban yetkililerden bilgi aldıktan sonra turşu üreten kadınlarla sohbet etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Elban, Ağrı'nın organik lahanasının oldukça meşhur olduğunu ancak bunun çiftçiler tarafından değerlendirilemediğini söyledi. İşkur tarafından kadınlara bir eğitim programının hazırlandığını belirten Elban şöyle konuştu; “Biz bu ürünleri özellikle ev hanımlarımızın turşu üretimi yaparak hem çiftçinin ürettiği lahananın ekonomik olarak doğru değerlendirilmesi hem de kadınlarımızın bir katma değer yaratarak bunu turşu ve salamuya dönüştürerek piyasa satmaları konusunda bir çalışma başlattık. İşkur ile birlikte kendilerine bir eğitim programı hazırlandı. Bursa'da bu işi yapan bir yere kurum olarak kendileri gittiler ve çalışmaları yerinde gördüler. Daha sonra valilik olarak valilik olarak biz tüm malzemeleri satın aldık. Kendilerine hem kurs ücreti hem de ilave bir ücretle bu işin hem uygulamalı olarak eğitimini veriyoruz. Verdiğimiz malzemeler karşılığında kendilerinin ürettiği turşuları da satın alıyoruz. Bir kısmını da ücret karşılığında bize üretiyorlar.”

‘Herhangi bir kimyasal madde ya da asidik madde kullanılmıyor'

“Bu sene hem deneme üretimi yapalım hem de ürettiğimiz turşuları ilimizde ve ülkemizin değişik yerlerinde satarak ya da hediye olarak tanıtımını sağlayalım” diyen Vali Elban, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bundan sonra artık dalga dalga Ağrı'da ki kadınlarımız evlerinde, köylerinde bol miktarda lahana turşusu kurup satsınlar. Hem kendileri gelir elde etsinler hem de çiftçilerimiz tarladaki ürünlerini daha ekonomik değerlendirsinler. Hem de aile bütçesine ciddi bir katkı olsun diye çalışıyoruz. Burada kendilerini çalıştırmamız ya da bu üretimi beraber yapmamızın amacı da bir Ağrı turşusu standardı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü suyumuz Ağrı dağlarından gelen kar sularından, tuzumuz yine Ağrı'da ki kaya tuzlarından ve lahanamızda yine Ağrı'nın ovaları ve platolarında yetişen Ağrı lahanasından oluşmaktadır. Tamamen organik ürün olarak hazırlanıyor. Turşu ve salamu yapımında herhangi bir koruyucu madde ya da herhangi bir kimyasal madde ya da asidik madde kullanılmıyor. Yüzde yüz doğal olarak hazırlanıyor. Bizler Ağrı turşusunun tadını ve lezzetini seviyoruz. İnşallah insanlarımızda sevecek. Kadınlarımızda bu vesileyle ciddi gelir elde edecek diye bekliyoruz.”

Turşu üretiminde çalışan kadınlardan Vahime Kaya, bir aydır kursta turşu ürettiklerini işin yorucu olduğunu ancak çok mutlu olduklarını anlatarak Vali Süleyman Elban'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Atölyede turşu üreten 20 kadından biri olan Melek Kaya, şunları ifade etti; “Çocuklarımıza ve evimize faydası var. Zamanımız burada geçiyor. Sürekli olsa daha iyi olur. Kurs çok güzel yorucu ama çok güzel. Arkadaşlarımızdan ve hocamızdan Allah razı olsun. Şu anda arkadaşlarımız ile birlikte hayaller kuruyoruz.”

‘Şu anda 130 turşuluk ve 30 sarmalık yapıldı'

Üniversite mezunu ve turşu atölyesinde muhasebecilik yapan Sevda Küçük şunları söyledi; “Bayanlarımız çok güzel turşu yapıyorlar. Bende buranın muhasebesine bakıyorum. Burada havuçlarımızı tartıyoruz. Fıçıların içine koyuyoruz. Bayanlarda turşuları şu tarafa doğru taşıyorlar ve onları ekşimeye bırakıyoruz. Bize böyle bir iş sağladığı için Vali Bey'e teşekkür ederiz. Ben üniversite bitirdiğim halde evde bekliyordum. Böyle bir işte bize imkan verdikleri için çok teşekkür ederiz. Şu anda 130 turşuluk ve 30 sarmalık yapıldı."

Program Vali Elban ve eşi Beyza Elban'ın kadınlarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.