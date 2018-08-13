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13 Ağustos 2018 20:25

Ağrılı Kıbrıs Gazisi vefat etti

Ağrılı Kıbrıs Gazisi Mehmet Atılmış tedavi gördüğü Ankara’da rahatsızlanarak vefat etti, Atılmış’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından köyünde defnedildi.

Ağrılı Kıbrıs Gazisi vefat etti

13 Ağustos 2018 20:25


Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve Köyü’nde ikamet eden 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Atılmış tedavi gördüğü Ankara Sincan Lokman Hekim Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Uçak ile Ağrı’ya getirilen Gazi Atılmış için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Atılmış’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askerlerin omzunda taşınarak alanda bekleyen cenaze aracına konularak Yukarı Ağadeve Köyü’ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Atılmış’ın cenazesi mezarlıkta kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Defin işlemlerinin ardından Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Kıbrıs Gazisi Mehmet Atılmış’ın en büyük oğluna Türk Bayrağı ve gazinin fotoğrafını verdi. Cenazeye katılan yüzlerce vatandaş acılı aileye taziyelerini taziye evinde sundu.




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