Ağrılı öğrenci TSK için Türkiye’de ilk kodlamalı ‘drone’ üretti

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında il merkezi ve 7 ilçede 622 okulda 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü ‘KODLAĞRI’ projesi meyvelerini vermeye başladı. İl genelinde 20 bin öğrenci alanında uzman öğretmenler tarafından kodlama ve robotik eğimi alıyor. Ağrı merkezde bulunan 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda öğrencilerin ürettikleri yazılım ve robotlar Vali Süleyman Elban ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ın katılımıyla ilk kez görücüye çıktı. Onlarca robot ve yazılımı üreten öğrenciler katılımcıların da beğenisini topladı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rıza Haykır Türkiye’de ilk defa kodlama ile radar, bomba ve kamera özelliği bulunan ‘drone’ imal etti. Aynı okulda eğitim gören Hamza Turan ise ‘maden aracı ve taşıyıcı helikopter’ üretti.

Kodlama Şenliği programı kurdele kesimi, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programın devamında konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, ekim ayının başından bu yana Ağrı’da kodlama eğitimine başladıklarını, ilk başlarda birkaç bin öğrencinin eğitim gördüğünü daha sonra sayının 20 bine ulaştığını söyledi. Önümüzdeki sene eğitim sürecinde Ağrı’da 50 bin öğrencinin kodlama eğitimi alacağını beklediklerini kaydeden Elban, Ağrılı öğrencilerin kodlama alanında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağını anlattı. Geleceğin teknolojisinde yer alacak altın çocuklar yetiştirmek istediklerini dile getiren Elban, "Sadece il ve ilçe merkezlerinde değil internet alt yapısının olduğu köylerimizdeki okullarda dahil olmak üzere ilimizin geneline yaygınlaştırılmış bir projedir. Bu proje ile biz geleceğin teknolojisinde ülkemizin önünü açacak altın çocukların yetişmesini bekliyoruz" dedi.

"Drone’de bomba bulma, radar ve kamera özelliği bulunmaktadır"

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Rıza Haykır yaptığı açıklamada, "Yaptığım drone Türkiye’de kodlamalı olarak yapılan ilk drone’dir. Arbino denilen bir yazılı kartını kodladık. Yaklaşık 2 bin satır kod yazarak bunu gerçekleştirdim. Drone’de bomba bulma, radar ve kamera özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda projemiz tamamen geliştirilmeye açıktır. İlerde cps modülü yerleştirip adrese dayalı bir sistem yapabiliriz. Telefonunuza yazacağınız bir adrese drone gidip tekrar gelebilir. Nesneleri tanıma özelliği eklenebilir. Drone’nin üzerine eklediğim modüllerle bomba bulabilirim. İleride bunlar geliştirilip daha üst düzey bombalarda bulunabilir. Kendi kendini dengeleyebiliyor. Havada stabil uçma özelliği var" ifadelerini kullandı.

Maden aracı ve taşıyıcı helikopter ürettiğini ifade eden Hamza Turan, "Madenlerdeki çoğu patlamanın nedeni metan gazının bitmesinden kaynaklanıyordu. Benim geliştirdiğim robot sayesinde metan gazını önceden belirleyeceğiz. Bu robot sayesinde can kayıplarının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Kodlama şenliği programı Vali Elban ve Milli Eğitim Müdürü Turan’ın stantları gezmesinin ardından sona erdi.