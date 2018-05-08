Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “KODLAĞRI” projesi kapsamında il genelindeki ortaokullarda bilgisayar atölyeleri kururken, bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenlerine yönelik kodlama ve robotik eğitimi verildi.

Proje kapsamında il genelindeki ortaokullarda kodlama ve robotik eğitimine başlayan 20 bin öğrenci, kodlama ve robotik eğitimlerinde dünyadaki mühendislere rakip olmayı amaçlıyor. Proje hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, proje kapsamında Valimiz Sayın Süleyman Elban’ın öncülüğünde il genelinde ortaokullarımızda bilgisayar atölyelerinin kurulduğunun söyledi. 20 bin öğrencimiz ilk olarak kodlama ve daha sonra da robotik eğitimlerinin alacağını dile getiren Turan, “Ağrı il genelinde bu yıl yaklaşık 20 bin öğrenciye kodlama eğitimi vermeyi planlıyoruz. Allah razı olsun Sayın Valimiz bu projeyi başlattı, bizlerde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okul yöneticileri, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz olarak bu projeye sahip çıkmaya başladık. Bu sayede Ağrı genelindeki tüm bilgisayar öğretmenlerimizi seminere aldık. Öğretmenlerimize seminer vermek için üniversitelerden hocalar getiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi hem eğlendirmek hem oyun oynatmak hem de bilgilendirmektir. Öğrencilerimiz özellikle boş vakitlerini gelip okullarında geçirsinler. Bilgisayarı iyi kullansınlar, hem bir şeyler öğrensinler ve geleceğin yazılımcıları olsunlar. Ülkemizin en büyük sıkıntısı her şeyi her elektronik malzemenin yazılımını dışarıdan alıyoruz. Ağrı’mızdan kendini geliştiren iyi gençlerin çıkacağına inanıyorum. Bu toplum KODLAĞRI Projesi kapsamında yetenekli ve başarılı öğrencilerin çıkması ile daha da gelişecektir. 20 bin öğrencimiz bu eğitimi aldıktan sonra önümüzdeki yıl tüm ortaokullarda 30 bin öğrenciye bu eğitimi yayacağız. Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir. Kodlama,çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza atabilirler. Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar. Kodlama diğer alanlarda da başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okuma-yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler. Soyut matematiksel kavramlar birçok çocuk için zorlayıcı olabilir ve onları konudan tamamen uzaklaştırabilir. Kodlama eğitimini, çocukların bu soyut kavramları görselleştirmeleri sağlar. Kodlamadaki düşünme tarzı; mantıksal yaklaşımı, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözmeyi gerektirir. Diğer bir deyişle kodlama, matematiksel düşüncenin gerçek hayatta öğretilme yoludur. Makinelerle iletişim kurabilme yeteneği, çocuklara kazandırılabilecek en büyük güçtür. Çocukların kodlamayı öğrenmesi, projelerinde ve hayatlarında yapay zekayı kullanarak daha doğru ve doyurucu sonuçlar elde etmeleri, kendilerine ve geleceklerine güvenlerini artırır. Programlama öğrenmek, çocukların diğer öğrenme alanlarında da başarılı olmalarına yol açar Kodlama, çocukların, tüm alanlarda daha iyi düşünmelerine yardımcı olur. Kodlama öğrenmek tıpkı ikinci bir dil öğrenmek gibidir. Çocuğun beyni, karmaşık şeyleri erken yaşlarda hızla öğrenebilir. Sıralama ve döngüler gibi temel kodlama konularına ne kadar erken başlarsa, karmaşık konuları zamanla daha kolay anlayacaktır. Çocuklar erken yaşta kod yazmayı öğrendiğinde; tasarım odaklı düşünme, sistematik şekilde düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, eleştirel düşünme, problemleri öngörerek çözümler üretebilme yetilerini kazanacak, yaşıtlarından daha farklı şekilde gelişeceklerdir. Böylece, kodlama eğitimi çocuklara 21. yüzyıl becerilerinden problem çözme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme gibi becerileri de kazandıracaktır. Buradan kazandıkları becerilerle daha yaratıcı olabilir ve ezberci düşünme yapısından çıkarak daha analitik düşünebilirler. Kodlama, farklı bakış açıları kazanmak, analitik ve algoritmik düşünmek, sabretmeyi öğrenmek, alternatifli ve pratik düşünce yollarını keşfetmek için bulunmaz bir fırsat ve gelişim aracıdır. Kodlama eğitimi sadece ileride bilgisayar ya da yazılım üzerine çalışmayı düşünen çocuklar için tasarlanmış bir sistem değildir. Kodlama, çocuğun ilerideki mesleği ne olursa olsun, zeka gelişimi, takım çalışması, sistematik düşünce kazanımı açısından yaptığı katkı ile tüm çocuklar için gereklidir”dedi.

İlerleyen zamanlarda öğrencilerin robotik eğitiminin ardından robot yapılmasına başlayacağını belirten Turan, proje mimarı Valimiz Sayın Süleyman Elban’a, ilçe kaymakamlarımıza, proje koordinatörü şube müdürü Selahattin Bilgiç’e ve öğretmenlerimize teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.

Berin Aydemir, “KODLAĞRI Projesi kapsamında skraçtan yeni programlar üretmek yeni nesillere daha faydalı olabilmek için kodlama yapıyoruz. Hocamız eşliğinde birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Bu KODLAĞRI Projesini okulumuza kadar getiren Sayın Valimiz Süleyman Elban’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Berfin Gök, “KODLAĞRI Projesinde bilişimi daha çok sevdirmek bu kodları daha çok oturtturmak ve daha çok günlük hayatımıza geçirmek amacıyla daha çok kapsamlı programlar yapıyoruz”diye konuştu.

Duygu Atmaca,”Bu KODLAĞRI Projesi bana birçok şey kazandırdı. KODLAĞRI Projesi kapsamında okulumuza bilişim sınıfı kuruldu ve sınıfımıza bilgisayarlar getirildi. Bilgisayarlarda kodlamayı öğrendik. Bu kodlamalar sayesinde hayatımızda birçok şey değişti. Mesela daha iyi düşünebiliyoruz, farklı çözümler arayabiliyoruz. Daha iyi tasarlayabiliyoruz. Daha iyi hayal edebiliyoruz, ben bu projede olduğum için çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.