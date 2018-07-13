Ağrılı sporcu Malkan 18. Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

Akdeniz Oyunları erkekler 81 kilo boks kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Bayram Malkan, İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları erkekler 81 kilo boks kategorisinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde Toplamda 95 madalya kazanan Türkiye 18. Akdeniz Oyunları’nı 3. Sırada tamamladı.

Milli Boksör Bayram Malkan’ı makamında ağırlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 18. Akdeniz Oyunları’nda göstermiş olduğu büyük başarıdan dolayı milli boksör Bayram Malkan’ı tebrik etti. Sporcularımızın her konuda destekçisi olduklarını dile getiren Prof. Dr. Karabulut, “Milli forma altında ülkemizi ve üniversitemizi temsil eden öğrencilerimiz bizler için gurur kaynağı oluyor. Bayram Malkan’ın boksta daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendisine boks kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.