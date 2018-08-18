Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ağrı
  •  » Ağrı'nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atanan Oğuzhan Şahin, Görevine Başladı
18 Ağustos 2018 16:34

Ağrı’nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Oğuzhan Şahin, görevine başladı

Ağrı’nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Oğuzhan Şahin, görevine başladı.

Ağrı’nın Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Oğuzhan Şahin, görevine başladı

18 Ağustos 2018 16:34


Kayseri iline tayını çıkan Patnos İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar’ın yerine İzmir Urla İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin atandı. Görevine başlayan Şahin, kanunların verdiği yetki dahilinde ilçe halkının rahatı ve huzuru için çalışacaklarını belirtti. Emniyet Müdürlüğü’nün kapılarının her zaman vatandaşlara açık olacağını kaydeden Şahin, "Polisle vatandaş el ele verdiğinde ilçemizin huzuru daha güzel sağlanacak. Vatandaşlarımız her konuda polise rahatça gelebilecek. Her zaman vatandaşa yakın olacağım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç