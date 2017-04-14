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14 Nisan 2017 12:22

Ağrı’nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı

14 Nisan 2017 12:22


Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda devam etti.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, "İlçemizin düşman işgalinden kurtaran şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Bugün 14 Nisan ve Patnos’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı.Böyle kutlu bir günde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şuan burada bulunan tüm Patnoslu hemşehrilerime, öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerime şükran ve selamlarımı sunuyorum. Özellikle öğrenci kardeşlerime şunu söylemek istiyorum.Eğer biyere bir makama sahip olmak ve ülkemize hayırlı bir evlat olmak istiyorsanız şu an elinizde olan fırsatı iyi değerlendirin ve okuyun" dedi.


Program Patnos İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencilerini tarafından hazırlan etkinliklerle devam etti. Tören, şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.


Programa Kaymakam Engin Yalçın, Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Garnizon Komutanı Mehmet İmbat, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Dinç, Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.




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