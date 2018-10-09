Ağrı'nın sarp kayalıklar içerisindeki ‘saklı cenneti' Meya mağaraları

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan yapımı bin yıllar öncesine dayanan ve sarp kayalıkların oyularak yapıldığı tarihi yerleşim yeri ‘Meya Antik Kenti' ziyaretçilerini bekliyor. Doğunun nadide yerleşim yerlerinden olan antik kent birçok medeniyetin izlerini günümüze taşıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine Bağlı Günbuldu Köyünde sarp kayalıklara oyularak yapılan tarihi ‘Meya Antik Kenti' görkemiyle büyülüyor. Köyün yakınında bulunan ve uzaktan kale görüntüsü veren yerleşim yeri kayalıklar içerisinde çok sayıda mağara, tapınak, oda ve tandırlık barındırıyor. Görkemiyle ziyaretçilere hayranlık uyandıran tarihi yerleşim yeri geçmiş medeniyetlerden günümüze iz taşıyor. Yeni yeni keşfedilen ve çevre ilçelerden ziyaretçi ağırlayan ve bölgede ‘Meya mağaraları' olarak da bilinen yerleşim yeri her geçen gün daha fazla turist ağırlıyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan antik kent fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

‘Sarp kayalıkların boyu 8-10 metre'

Yerleşim yerini ziyaret eden vatandaşlardan Osman Kayhan ‘Meya Antik Kenti'nin sonbaharda daha güzel olduğunu söyledi. Sarp kayalıkların boyunun 8-10 metre arasında değiştiğini belirten Kayhan, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ziyaret etmesini istedi. Meya mağaralarının turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Kayhan, “Gördüğümüz bu sarp kayalıklar tabiri ile buradaki insanların deyimiyle Meya mağaraları olarak biliniyor. Nerdeyse ilk insanların yerleşim yeri olan bu kayalıklar çeşitli zamanlarda sarp kayalıkların oyulması ile yapılmıştır. Yerleşim yeri yazın serin kışın ise sıcak olacak şekilde yapılmıştır. Hayatta kalabilmek felsefesi ile burada yaşayan insanlar mağaralar içerisinde tandır yapmışlardır. Aynı zamanda birçok mağaranın içerisinde çeşitli şekiller bulunuyor. Mağaralar arasında farklı geçişler var, metrelerce uzunlukta ve genişlikte olan mağaralar var” dedi.

‘Keşke daha önce gelseydim'

Tarihi yerleşim yerini ilk defa gören ve bölgede yaşayan Ramazan Demir, Meya mağaralarından çok etkilendiğini ve geçmişteki yaşam tarzının günümüze yansıdığını söyledi. Bölgenin daha çok terörle anıldığını ve Ağrı'nın birçok turistlik yerinin olduğunu vurgulayan Demir batı illerinde yaşayan vatandaşların gelip mağaraları ziyaret etmesi gerektiğine işaret etti. Demir, “Buraya ilk defa geliyorum. Keşke daha önce gelip ziyaret edip görebilseydim. Mağaraların bulunduğu yer yüksek bir tepe ve çevreye hakim bir yerde kayalıklara oyularak yapılmış. Bu yerleşim yerine benze Batman'da bulunan Hasankeyf ve İran'ın Tebriz kentinde bulunan eski bir yerleşim yer var. Bunların dışında bu yapının eşi ve benzeri bulunuyor. Ağrı'nın Diyadin ilçesi sürekli olumsuz yönleri ile anılıyor. Burada köylüler ve bende bir vatandaş olarak artık bu tarz güzelliklerimizle tanınıp ön plana çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.