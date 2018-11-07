Ağrı'nın turizm köprüsü

Ağrı'da jeotermal sıcak suyun bulunmasının ardından Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi kaynakları ile Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'ndan jeotermal alana ulaşımın sağlanması için 143 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki köprünün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Maden Teknik Arama (MTA) tarafından Ağrı-Van karayolu güzergahında geçtiğimiz aylarda yapılan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde bulunan jeotermal suyun sağlık ve turizm alanında kullanılması için çalışmalara başlandı. Fizik hastanesi ve otellerin yapılacağı bölgede ulaşımın rahat sağlanması için Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'ndan jeotermal alana yapılacak olan köprünün uzunluğu 143 metre, genişliği 12 metre olarak planlandı. 60 fore kazığın kullanılacağı köprüde 23 fore kazığı çakıldı. Murat Nehri üzerine temeli atılan köprüde 5 ayak kullanılacak.

"143 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki köprünün temeli atıldı"

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Süleyman Elban, köprüde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek temel atma törenine katıldı.

Ahmed-i Hani Kavşağı ile jeotermal alanı birbirine bağlayacak olan köprüde Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. İl Müftüsü Topçu'nun okuduğu duanın ardından kurban kesilerek köprünün temeli atıldı.

"Türkiye'nin en iyi kaplıca sularından biri"

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Süleyman Elban, geçmiş aylarda bölgede sondaj yapıldığını ve 48 derecelik sıcak suyun çıktığını söyledi. Çıkan suyu Sağlık Bakanlığına gönderdiklerini dile getiren Elban, gelen sonuca göre jeotermal olan suyun Türkiye'nin en iyi kaplıca sularından biri olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Vali Elban, "Allah'a şükür Sağlık Bakanlığından gelen sonuç jeotermal suyun tedavi edilebilmesi yönünde Türkiye'nin en iyi kaplıcalarından biri olduğu yönündedir. Bizim bu alandaki kaynağı insanımızın yarına ve hizmetine sunmamız lazım. Hizmete sunmanın yollarından biri de oranın alt yapısının tamamlanması lazım. Buraya en hızlı ve kolay erişimi sağlamamız lazım. Havalimanı kavşağından buraya bir köprü yapalım dedik. Bu hızlı erişim aynı zamanda yerim değerini ve yatırımla ilgili talebi artıracaktır. Dolayısıyla biz hemen burayla ilgili plan çalışmasına başladık. Burada bizim hazineye ait yerimiz var. Biz planlamasını yaptık. Şu aşamada meraya girmiyoruz" dedi.

"Yöredeki halkımız da gelsin burada tedavisini olsun dinlensin"

Havalimanına gelen vatandaşlar için jeotermal alanın yürüme mesafesinde olduğunu ve Mart ayına kadar 2 temel atmayı planladıklarını ifade eden Vali Elban, "Otelle ilgili görüşmelerimizi var. Diğer tesislerle ilgili çalışmalarımız var. En az 2 temel atmayı düşünüyoruz. Biz buradaki insanımıza hem nitelikli otellerle hizmet verelim hem de günübirlik tesis yapalım diyoruz. Günübirlik tesisi de biri yapmazsa biz yapalım kiraya verelim onlar işletsin. Yöredeki halkımız da gelsin burada tedavisini olsun dinlensin" şeklinde konuştu.

Köprünün yapıldığı yer ve jeotermal alanın mera olduğunu kaydeden Vali Elban, müteahhit firmadan havalar güzel olursa köprünün yapımını Aralık ayında tamamlanma sözü aldıklarını belirtti. Vali Elban, "Eğer havalar geçen yılki gibi gitmezse gelecek yıl bahar döneminde su ile birlikte çalışmalar zor olacak. Bu sene inşallah sezon bitmeden ayıkları tamamlayıp seneye üstünün kapatılması planlanıyor. Eğer bu sene üstünü kapatırsa biz de Mart ayından önce 2 temelimizi atarsak inşallah gelecek yıl bu vakitlerde bu tesislerde bize otel için başvuran bir arkadaşımız otelin hizmete açılacağını söyledi" diye konuştu.