Ağrı’ya 14 bin 310 defin kapasiteli mezarlık

Ağrı merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığının dolması üzerine harekete geçen Ağrı Belediyesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde bulunan Küpkıran Tepesi mevkiinde 400 dönümlük yerleşkede içerisinde cami, idari bina, morg ve gasilhane bulunan kompleksin temelini attı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma törenine Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve kamu kurum müdürleri katıldı.

"400 dönümlük bir alanı mezarlık olarak bu şehre kazandırdık"

Programda konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, göreve başladıklarında ilde belediyecilik ile ilgili bir kısım temel hizmet eksiğini gördüklerini ve en önemli eksiklerden birinin mezarlık olduğunu söyledi. Temeli atılan mezarlığın oldukça modern olacağını ve uzun yıllar şehrin ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Elban, "Fatih Mahallesi’nde bulunan mezarlığımız tamamen dolmuş, başka yerlerde bulunan birkaç mezarlıkta hizmet etmekten uzak bir durumda. Mezarlık ihtiyacımız vardı. Şehre çok uzun bir zaman hizmet verebilecek burada yaklaşık 400 dönümlük bir alanı mezarlık olarak bu şehre kazandırdık. İçerisinde güzel bir cami, idari binası, gasilhanesi ve morgu bulunacak. İnancımız gereği eğer doğuyorsak ölüm de hak. Dolayısıyla ölümden sonra da böyle bir alana ihtiyaç var. Belediyenin bir görevi de yaşayanlara hizmet odluğu gibi, o şehirde ahirete intikal etmiş hemşehrilere de hizmet verme mecburiyeti var. Bu da onlardan birisi. Dolayısıyla ilimizdeki ciddi bir hizmet açığının giderilmiş olacağını düşünüyorum. İlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Elban’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Tandoğan Topçu dua etti. Kurban kesildikten sonra kompleksin temeli Vali Elban’ın butona basması ile atıldı.