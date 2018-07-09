Ağrı’ya izne gelen asker kazada hayatını kaybetti

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatani görevini yapan ve izne ayrılarak memleketi Ağrı’ya gelen İbrahim Aslan dün gece bir yakınının düğününe katıldı. Saat 21.00 sıralarında evine gitmek için düğünden ayrılan Aslan, yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Aslan’ın cenazesi ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Aslan’a çarpan aracın durmadığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.