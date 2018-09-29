Ahmed-i Hani Festivali başladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 gün sürecek olan Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali düzenlenen çeşitli etkinliklerle bugün başladı.

Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin desteği ile Doğubayazıt Kaymakamlığınca bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Ahmed-i Hani Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Ahmed-i Hani Türbesi önünden yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ile start aldı. Aralarında Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut da bulunduğu çok sayıda kişi Türk bayrakları ile yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşü tarihi İshak Paşa Sarayı'nda tamamladı. İshak Paşa Sarayı Anma avlusunda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, konuşmasına Ahmed-i Hani'yi anarak başladı. Ahmed-i Hani'nin büyük bir İslam âlimi olduğunu söyleyen Elban, festivalin oldukça önemli olduğunu belirtti. Elban, “Burada siz 3 zirveye şahitlik ediyorsunuz birincisi bölgemizin ve ülkemizin zirvesi Ağrı Dağı, ikincisi sanat ve mimari eser bakımından tarihi İshak Paşa Sarayı ve ilimde irfanda zirve bir isim, bugün adına festival düzenlediğimiz zirve bir isim Ahmed-i hani. Ahmed-i Hani Hazretleri çok küçük yaşlardan itibaren ilimde çok hızlı yükselmiş başta dini ilimler olmak üzere diğer müspet ilimlerde de zirve isim haline gelmişti. Edebiyatta, şiirde, sanatta ve yine aynı şekilde temayüz etmiş bir şahsiyet ama bu gölgenin yönetim merkezinde 20'li yaşlarda itibaren de sancak merkezinde katiplik mertebesine yükselmiştir. Ayrıca bir bürokrat şahsiyettir. Dolayısıyla Ahmed-i Hani dediğimizde manevi ikliminden irfanından Said-i Nursi'nin istifade ettiği bir irfan insanıdır. Bir tarafta edebiyatta şiirde zirvede olan bir isi. Çok iyi bir eğitimci, çok genç yaşlarda kendisini eğitime adamış. 56-57 yıllık kısa ömrüne birçok eser sığdırmış birçok insan yetiştirmiş” dedi.

Programın devamında konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ahmed-i Hani'nin İslam alemi için önemli bir şahsiyet olduğuna değindi. Ahmed-i Hani'nin her geçen gün dünya çapında daha çok tanındığını dile getiren Çelebi, “AK Parti hükümetlerinden önce ben Ağrıdaydım. Buraya geldiğimizde burası kapalıydı. AK Parti hükümetleri döneminde buraya çok büyük paralar harcandı. Ve şu anda Türkiye'nin gözbebeği oldu. AK Parti hükümetlerinden önce burası perişandı. Doğubayazıt'lı ve Ağrı'lıların burada terörü bitirmesi lazım. Biz teröre dur diyemezsek bugün buraya gelen ziyaretçilerin sayısı azalır ve seneye yarısı gelir” şeklinde konuştu.

Festival sergi salonlarının gezilmesi ve stantların gezilmesi ile devam etti. Festival bugün ve yarın gün boyu düzenlenen konser ve etkinlikler son bulacak.