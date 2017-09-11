Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan 25 bin 375 yolcu uçtu

Geçen yılın aynı ayına göre, iç ve dış hatlarda toplamda yüzde 5’lik artış oldu.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 2017 Ağustos ayı istatistiklerine göre, Ağustos ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 25 bin 28, dış hat yolcu trafiği 347, toplamda ise yüzde 5 artışla 25 bin 375 oldu.

2017 Yılı Ağustos ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 176 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği 180’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 2 artışla 234 ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 189 bin 38 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 12 artışla bin 410’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 26 artışla bin 742 tona ulaştı.