Sait Şahin, temayül yoklamaları için çıktıkları ilçe teşkilatı ve delege gezilerinde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm teşkilat mensupları ve delegelere teşekkür etti.

Aday Adaylığını açıkladığı günden bugüne gösterilen ilginin kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade eden M.Sait Şahin, bu anlamda il ve ilçe teşkilatları ile kaynaştıklarını belirtti. Cumartesi günü yapılacak olan temayül yoklamasında tüm aday adaylarına başarı dileyen Şahin “Bu süreci halkımız ve teşkilatlarımızla en iyi şekilde geçirmeye gayret gösterdik. Şahsıma gösterilen ilgi ve alakadan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş artık nasip işidir. Ağrı sevdalısı 4 dava adamına inşallah nasip olacaktır. Bu halka hizmetkâr olmak için bende aday adayıyım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” dedi.

‘Ağrı’nın sorunları da çözümleri de belli’

Ağrı’nın sorun ve çözümlerinin belli olduğunu güçlü bir irade ile bu sorunların tamamının çözülebileceğini ifade eden M.Sait Şahin “Adaylığın verilmesi durumunda halkımızla iç, içe olarak tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Rabbim çıktığımız yolda bizleri halkımıza karşı mahcup etmesin. Türkiye’de bu seçimlerle birlikte yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir sistemle Türkiye artık prangalarından kurtularak daha iyi işleyen bir sisteme geçecek. İnşallah bizlerde Ağrı’dan Sayın Cumhurbaşkanımıza gereken desteği seçilsek de, seçilmesek de vereceğiz. Herkesin bu seçimlerin önemini bilerek AK Parti’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gereken desteği vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.