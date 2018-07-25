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25 Temmuz 2018 12:50

AK Parti Ağrı İl Başkanlığına Aydın atandı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığına Avukat Abbas Aydın atandı.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığına Aydın atandı

25 Temmuz 2018 12:50


Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan AK Parti Ağrı İl Başkanı Avukat Abbas Aydın, “Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla istifa ettiğim il başkanlığı görevine tekrardan beni layık gören Sayın Başkanım Recep Tayyip Erdoğan ve Teşkilat Başkanım Sayın Mustafa Ataş beye şükranlarımı sunuyorum. İl başkanlık görevime tekrar kaldığım yerden devam etmek ve Ağrı ilimizin kalkınmasında pay sahibi olmak için var gücümle çalışmalarıma devam edeceğimden dolayı çok mutluyum. AK Parti’nin kuruluşundan beri bir neferi olduğum için verilen görevlerin sorgulamasını yapmadan, görev ayrımı yapmadan, verilen tüm görevlerin kutsiyetinin farkında olarak çalışmalarıma devam edeceğim. Bu süreçte bana desteğini esirgemeyen tüm partili gönüldaşlarıma ve değerli Ağrılı hemşerilerime teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum”dedi.




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