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24 Haziran 2018 15:15

AK Parti Ağrı Milletvekili Adayı Aydın oyunu kullandı

AK Parti Ağrı Milletvekili Adayı Abbas Aydın, Alpaslan Ortaokulundaki 1011 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Adayı Aydın oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:15


Abide Mahallesinde bulunan Alpaslan Ortaokulundaki 1011 numaralı sandıkta oyunu kullanan AK Parti Ağrı Milletvekili Adayı Abbas Aydın, seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, “Vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Aynı zamanda seçimlerin Türkiye’mizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin geleceği, kalkınması adına, refahı ve insanlarımızın yaşam kalitesi adına bir şeyler yapmak için yola çıktık. Cenabı Allah bu yolda bizi güçlü kılar inşallah, hakkımıza hayırlısını verir. Sonuçların şimdiden ülkemiz ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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