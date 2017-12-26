Bunu hepiniz hatırlarsınız önce mit tırları ile başladılar, sonra 17-25 Aralık ile, gezi olayları ile devam ettirmeye uğraştılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır’dan karayolu ile Ağrı’ya geldi. İlk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Karacan, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasında Vali Süleyman Elban ile yaptığı görüşmede kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, Karacan’a teşekkür etti. Valilikten ayrılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eski Van Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Karacan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek kahvehanede sohbet edip çay içti. Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, partililer tarafından karşılandı. Partililerle tek tek tokalaşan Genel Başkan Yardımcısı Karacan, burada bir konuşma yaptı. Ağrı’da geçtiğimiz günlerde yapılan Ağrı AK Parti 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongreden çok memnun kaldığını söyleyerek partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği dik duruşun Türkiye’nin dik duruşu olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, “Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın varlığı Türkiye’nin varlığıdır. Tabi ki zor bir süreç, tabi ki Türkiye’yiz hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye belirli zor süreçlerden geçirilmeye çalışılıyor. Bunu hepiniz hatırlarsınız önce mit tırları ile başladılar, sonra 17-25 Aralık ile başladılar. Gezi olayları ile devam ettirmeye uğraştılar. Biraz evvel bir ağabeyimizle sohbet ettik, ‘Allah başımızdan eksik etmesin’ diyor. Dik duruşu ile Türkiye o 15 Temmuz gecesi, dik duruşa sahip olmasıyla, halkının önünde durmasıyla ve halkını bir lider edasıyla her zaman ki gibi yönetmesi ile bugün biz farklı bir Türkiye’deyiz. Biz bugün farklı yerlerde olabilirdik. Vekiller farklı yerlerde olabilirdi, eğer o 15 Temmuz Başarılı olsaydı, belediye başkanları farklı yerlerde olabilirdi. Kimi belediyeleri astsubaylar, kimilerini yüzbaşılar yönetecekti. İl başkanı ve bizler farklı yerlerde olabilirdik. Allah o günleri göstermedi, biz bazı şeyleri çabuk unutuyoruz, bizler hissi davranıyoruz” dedi.

2019’dayapılacak seçimler hakında da konuşan Karacan, “Bu masanın etrafında ve dışarıda olan makamdaki insanların bu dönemde 2019 sürecinde hesabi davranma hakkı da yok, hiç birimizin de hakkı yok. 2019 Cumhurbaşkanımıza borcumuzu ödeme zamanı, 2019 Türkiye’nin bundan sonraki sürecinde 2023’te, 2053’te, 2071 için gidilecek yolun kesiş noktasıdır. Bunun kararını veren kadir şinas Türk halkıdır. Bunun kararını verecek sizlersiniz, halkımız, ama burada teşkilatımıza şu görev düşüyor. Teşkilatımız sözde değil özde samimiyetle ağzından çıkarak değil gönlünden çıkarak. Çalışarak tek tek kapı kapı gidilmedik nokta yapılmadıkları değil, tek tek yaptıklarımızı anlatarak yapacaklarımızı da söyleyerek 2019 çalışmasına bugünden itibaren başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi’nde kentte faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan toplantının ardından sona erdi.