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25 Ağustos 2018 12:01

AK Parti Milletvekili Çelebi Patnos’lularla bayramlaştı

AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi Patnos’lularla bayramlaştı.

AK Parti Milletvekili Çelebi Patnos’lularla bayramlaştı

25 Ağustos 2018 12:01


Ağrı’nın Patnos ilçesinde katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Ak Parti Ağrı Milletvekili ve Plan Bütçe komisyon Üyesi Ekrem Çelebi’nin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Program Yeni Mahallede bulunan İlçe binasında gerçekleşti.


Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Ekrem Çelebi, herkesin Kurban bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verildi. Vatandaşlarla bayramlaşan Çelebi daha sonra Dedeli beldesine giderek Dedeli Belde Başkanı Veysi Durak ve Dedeli beldesi vatandaşlarıyla bayramlaşarak sohbet etti.


Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşma programına Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yanı sıra Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın,İlçe Başkanı Tekin Dinç, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Ağrı Ak parti Gençlik kolları Başkanı Muhammed ikbal Gülçin ve parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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