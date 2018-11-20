Amerika'da okuyan Türk fotoğrafçı Ağrı dağını çekmeye gelecek

Amerika'da üniversite eğitimi gören Türk fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran, yılbaşı tatilinde Ağrı'ya gelerek, Ağrı dağı, İshakpaşa sarayı, Balıklı göl ve Gürbulak ilçesinde fotoğraflar çekecek.

Amerika'nın New York şehrinde 6 senedir yaşayan ve bu sene özel bir üniversitenin işletme bölümünde okumaya başlayan Boran, geçen yıl katıldığı New Jersey eyaletinde yapılan fotoğraf yarışmasında ilk 50 dereceye girip ödül aldı.

4 DİL BİLİYOR

Amerika'nın dünyaca ünlü medya kuruluşu New York Times (NYT) ile çalışmak için görüşmeler, yazışmalar yapan genç foto muhabirinin instagram sayfasında yayınladığı pek çok resim, yüz binlerce takipçisi olan Amerikalı televizyonlar ve magazin instagram sayfalarında paylaşılıyor.

Türkçe dışında İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilen Boran ayrıca Web sayfası hazırlıyor. Yüzme, voleybol, basketbol sporları ile uğraşan Boran Temmuz 2018'de İstanbul'da, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet, Boğaz ve köprüleri , Saray burnu, Galata kulesini çekip İnstagram sayfasında paylaştı.

LİDERİN PEŞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Eylül 2018 de Birleşmiş Milletler Toplantısı için geldiği New York'da kısa görüşme yaptı. Boran, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayında çalışma ve mesai dışında ki zamanını, Amerika'nın 44'üncü Başkanı Barack Obama ve halen görevde olan 45'inci Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarını çekmek için randevu talebinde bulundu.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR

150 bin takipçisi olan ünlü New York deki Loves_NYC fotoğraf sayfası Türk fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran'ın bisiklet yansımalı fotoğrafını paylaştı. Merkezi New York' deki, #IG_NYCITY 106 bin takipçisi olan fotoğraf sayfasında geçtiğimiz günlerde fotoğrafını paylaşmıştı. Manhattan'daki 32.5 bin takipçisi olan nyc.online sitesi de başka bir fotoğrafını paylaştığı Boran'ı takdir etmişti.

Halen 3 bin 500 civarında takipçisi olan Boran'ın bazı fotoğrafları çeşitli TV İnstagram sayfasında paylaşıldı. Ağrı'da Boran'ın objektifine yansıyacak kareler merak konusu oldu.