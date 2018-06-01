Anadolu Lisesi öğrencilerinden tiyatro gösterimi

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın da izlediği Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Makbule Öcal’ın yönetiminde okulun konferans salonunda gösterime giren tiyatroda öğrencilerin performansları ile profesyonel tiyatrocuları kıskandıracak kadar iyi olmaları izleyenlerin beğeniyle takip ettikleri bir tiyatro gösterimi sağladı.

Tiyatro Gösterimi sonrasında Öğrencilerle toplu fotoğraf çekimine katılan ilçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.