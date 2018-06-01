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01 Haziran 2018 09:53

Anadolu Lisesi öğrencilerinden tiyatro gösterimi

Eleşkirt Anadolu lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ’’Türkmen Düğünü ’’ isimli tiyatro gösterimi büyük beğeni toplandı.

Anadolu Lisesi öğrencilerinden tiyatro gösterimi

01 Haziran 2018 09:53


Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın da izlediği Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Makbule Öcal’ın yönetiminde okulun konferans salonunda gösterime giren tiyatroda öğrencilerin performansları ile profesyonel tiyatrocuları kıskandıracak kadar iyi olmaları izleyenlerin beğeniyle takip ettikleri bir tiyatro gösterimi sağladı.


Tiyatro Gösterimi sonrasında Öğrencilerle toplu fotoğraf çekimine katılan ilçe kaymakamı Gülhani Ozan Sarı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.




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