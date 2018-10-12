ARAS EDAŞ ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki işbirliği protokol törenine Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabacak, ARAS EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Öğretim görevlileri katıldı ve öğrenciler katıldı.

Protokol töreninde konuşan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, öğrencilere Aras EDAŞ'ta staj ve teknik geziler, başarılı olan ve dereceye giren öğrencilere öncelikli olarak iş imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin staj yapabilmeleri için ek kontenjan oluşturulacaklarını ifade eden Akbaş, “Öğrencilerimiz ders saatleri dışında uygun vardiyalara göre İŞKUR iş başı eğitim programı dahilinde Aras Elektrik Çözüm Merkezi (444 7 850) departmanında iş imkanı bulacak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile şirketimiz arasında kurulan bu eğitim platformu, öğrencilerimizin iş ortamına adapte olması açısından dikkate değerdir. Ortak akıl ve sürdürülebilirlik açısından biz iş tecrübemizi bilimsel tecrübe ile birleştirerek bölgemizin ve ülkemizin yarınlarını hazırlamak istiyoruz” dedi.

Konuşmasına elektrik dağıtım altyapısı hakkında bilgi vererek devam eden Fikret Akbaş, “Biz iki temel hedef koyduk. Birincisi enerji altyapısını sağlıklı hale getirmek, ikincisi ise kaliteli hizmet. Bu hedeflerimizde büyük mesafeler kat etmiş durumdayız. Bugün iletişim kanallarımız 11 farklı kaynaktan yapılıyor. Bu kaliteli hizmetin en önemli göstergelerindendir. Ağrı'ya son beş yılda toplam 215 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırım miktarı ise enerji altyapısına verdiğimiz önemin neticesidir. Her iki temel hedefimizin karşılık bulduğu göstergeler, misyonumuza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz içindir” diye konuştu.

Eğitim ve işbirliği protokolü hakkında konuşmasına devam eden Fikret Akbaş, “Bu protokolün bize üniversitemize, bölgemize, şehrimize ve siz öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz Aras EDAŞ olarak personellimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Personelimize yıllık yaklaşık 100 bin adam saat eğitim veren bir şirketiz. Böylesi bir eğitim protokolü ile eğitim altyapımızı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile beraber daha da geliştirmek istiyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a ve akademik kadrosuna eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.