Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde ikamet eden ve çekirdekten arıcılığa başlayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Aldemir geçen yıl kış mevsiminde 37 kovan arısı telef olunca arıcılığı bırakma noktasına geldi. Küçük yaşlarda babasının yanında arıcılık mesleğini öğrenen ve bu mesleği 15 yıldır aralıksız sürdüren Aldemir, yeniden bal üretmek için Genç Çiftçi Hibe Desteği’ne başvurdu. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 40 kovan arı desteği alan Aldemir bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan ve bin 800 rakımlı köyünde arıcılık faaliyetine kaldığı yerden devam etti. İstanbul başta olmak üzere batı illerinden yoğun bal siparişi alan Aldemir siparişlere yetiştiremiyor.

‘Yüzde yüz doğal karakovan ve süzme bal üretiyoruz’

Kış mevsiminde arılarının telef olduğunu bu yüzden zor günler geçirdiklerini söyleyen Aldemir, Genç Çiftçi Hibe Desteği’nin verdiği destek ile birlikte tekrardan arıcılığa tutunduklarını belirtti. Köyünün rakımının oldukça yüksek olduğunu ve bitki çeşitliliği açısından arıcılık için bulunmaz bir yer olduğunu ifade eden Aldemir, “Bölgemizin rakımı bin 500- 2000 metre aralığında değişiyor ve endemik bitki açısından da oldukça zengin bir yer. Genelde kekik otu, çiçek, diken, yonca ve korunga bu tarz bitkilerden bal geliyor. Hasta olupta bizden bal alan herkes iyileşti. Tamamen doğal olan balımız karaciğer yağlanması ve astım hastası olan vatandaşlara oldukça iyi geldi. Yüzde yüz doğal karakovan ve süzme bal yetiştirtiyoruz” dedi.

‘Şu anda siparişlerimize yetiştiremiyoruz’

Ballarının yüzde yüz doğal olduğunu ve inanmayana vatandaşların tahlil yaptırabileceğini ifade eden Aldemir, hedeflerinin bir ton bal üretmek olduğunu kaydetti. Bal siparişlerine yetiştiremediklerini vurgulayan Aldemir, “Bizim ballarımız tahlile açık ben her zaman müşteriye demişimdir. ‘Götürüp tahlil edersiniz’. Zaten balı yediğinizde tadından ve kokusundan anlayabiliyorsunuz organik olduğunu. Bizde insanlara bir hayrımız ve faydamız olsun diye gerçek bal üretiyoruz. Bölgenin bitki örtüsü zengin odluğu için arılara şeker vermeye gerek duymuyoruz. Karakovan balını 150 liradan süzme çiçek balını ise 100 liradan satıyoruz. Balımıza talep daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden geliyor. Zaten şu anda siparişlerimize yetiştiremiyoruz. Arılarımızı geç aldığımız için 300 kilo bal ürettik. Seneye 500 kilo sonraki yılda bir ton bal üretmeyi hedefliyoruz. Balımız tanınan bir bal olduğu için sürekli sipariş alıyoruz. Bugüne kadar balımızı alıpta herhangi bir pişmanlık duyan olmadı. Bizde müşterilerimizden memnunuz müşterilerimizde bizden memnun” şeklinde konuştu.