Atanamayan öğretmen Gültekin, 5. kitabını yazıyor

Ağrı'da 4 yıldır atanamayan edebiyat öğretmeni Yasin Gültekin kendisine ait kitap evinde üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere okurlara kitap satarken bir yandan da 5. kitabını yazıyor.

Ağrı'da 2014 yılında İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yasin Gültekin yıllarca KPSS'ye girdi ancak atanamadı. Mezun olduktan sonra bir yıl ücretli öğretmenlik yapan Gültekin daha sonra işsiz kaldı. Bir yanda evinde kitap yazan bir yandan da ne tür iş yapacağı üzerinde kafa yoran Gültekin bir süre düşünüp ailesine kitapevi açmak istediğini anlattı. Ailesi tarafından talebi olumlu karşılanan Gültekin 1 yıl önce Ağrı kent merkezinde bulunan Doğu İş Merkezi'nde bir iş yerini kiralayarak kitapevi açtı. Tarihi, psikolojik, aşk romanları başta olmak üzere birçok kitabı okur kitlesine ulaştıran Gültekin, boş zamanlarında ise kitap yazıyor. 2014 yılında kitap yazmaya başlayan ve bazı yayınevlerinde editörlükte yapan Gültekin iş yerinde 5'nci kitabını yazıyor.

‘Sonuçta sevdiğim işi yapıyorum'

Ağrı'da kitap okuma oranının oldukça az olduğunu dile getiren Gültekin, kentte öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu aynı zamanda yerli vatandaşlarında daha fazla kitap okuması gerektiğini söyledi. İtap okuma ve yazmanın kendisi için bir aşk olduğunu ifade eden Gültekin, “1 yıldır kitapevi işletiyorum. Aynı zamanda yayın evlerinde editör olarak çalışıyorum. Kendime ait yazdığım 4 kitabım var ve 5'ncisini de yazıyorum. Sonuçta sevdiğim işi yapıyorum. Bir atama durumu olmayınca mecburen kitaplarla iç içe olmak durumundasın. Ağrı'da çok az bir okul kitlesi var. Diğer illerle kıyaslarsak ne derece doğru olur bilemiyoruz. Bunu ekonomik şartlar belirliyor. Batılı biri 100 lira ayırıyorsa sen burada 30 lira ayırıyorsan bu senin suçun değil ekonomik durumun buna el veriyor” dedi.

‘100 bin nüfusluk bir şehir için günde 15 kitabın satılması çok azdır'

Kitap kağıtlarının ithal olması nedeniyle son zamanlarda kitap fiyatlarında artışın olduğunu vurgulayan Gültekin, “Kitap fiyatlarında da artış oldu. Günde ortalama 15 kitap satılıyor. Ama 100 bin nüfusluk bir şehir için günde 15 kitabın satılması çok azdır. Sayının daha da artması lazım. Kitapların yüzde 90'ını üniversite ve lise öğrencileri okurken yüzde 10'unu da diğer memur kesimler ve vatandaşlar okuyor. Genelde sattığımız ve okur tarafından en fazla talep görülen psikolojik, macera, polisiye kitaplarıdır. Zaman zaman şiir kitaplarına da talep artıyor. Hiç duymadığınız bir yazarın şiir kitabı istendiğinde insan şaşırıyor acaba böyle bir kitap var mıydı? Diye kendisine sormadan edemiyor. Okur kitlesine baktığımızda öğretmenlerin ödev olarak verdiği ve zorunlu olarak almalarını istediği kitaplar var. Aynı zamanda kendi araştırmaları sonucu kendilerine liste çıkarıp gelip kitap alanların sayısı da az değil. Kağıtlar ithal olduğu için kitap fiyatları da arttı” ifadelerini kullandı.

‘4 kitap yazdım ikisinin baskısı tükendi'

Yazdığı kitaplar hakkında da konuşan Gültekin, kitap yazmayı çok sevdiğini ve kendisi için bir tutku olduğunu kaydetti. Kitap okumanın insanı daha çok düşündürdüğü ve yorum gücünü arttırdığını belirten Gültekin, “Yerli ki tapalarda 8-10 lira yabancı kitaplarda ise 14 lira civarında kitaplara zam geldi. 4 kitap yazdım ikisinin baskısı tükendi. İlk kitabımı 2014 yılında Eylülde Başka adlı kitabımdır ve hikayelerden oluşuyor. 2015 ve 2016 yılında art arda 2 tane şiir kitabı çıkardım. 2018 yılında da Umudun Göğe Yükselişi adlı tasavvufi bir romanım daha çıktı. Şimdi de bir hikaye kitabı hazırlığı yapıyorum. 2019 yılında inşallah bu kitabımda çıkar” şeklinde konuştu.