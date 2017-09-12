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12 Eylül 2017 17:29

Avrupa Şampiyonu Adem’e görkemli karşılama

Avrupa Şampiyonu Milli sporcu Adem Aşantuğrul, memleketi Ağrı’da düzenlenen coşkulu bir törenle karşılandı.

Avrupa Şampiyonu Adem’e görkemli karşılama

12 Eylül 2017 17:29


Altın madalyanın sahibi olan Adem Aşantuğrul’u Ağrı Otobüs Terminali’nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Personel Şube Müdürü Mehmet Koçoğlu, sporcunun babası Mehmet Aşantuğrul ile ailesi, antrenörler ve çok sayıda sporcu karşıladı. Otobüsten inen Aşantuğrul’un boynuna madalyasını ve Türk bayrağını babası Mehmet Aşantuğrul takarken, sporcuya çiçeği Spor Şube Müdürü Budak takdim etti.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Milli sporcu Adem’i ve antrenörü Hüseyin hocayı kutladı. Adem’in tarihi bir başarıya imza attığını söyleyen Alp, “Bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. 02-09 Eylül tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi, ilimizi temsil eden sporcumuz Adem kardeşimiz altın madalyanın sahip oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz. İlimiz için güzel bir başarı ve başarının devamını diliyoruz. Darısı diğer genç kardeşlerimizin başına” dedi.


Milli Sporcu Adem Aşantuğrul ise yaptığı konuşmada Avrupa Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Aslantuğrul, “İlimizi ve ülkemizi Makedonya’da temsil ettiğim için çok mutluyum. Kısa sürede Avrupa Şampiyonluğu başarısı elde ettim. Bu başarıda emeği geçen antrenörüme, maddi ve manevi desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp’e çok teşekkür ederim. Çalışma tempomu artırıp Dünya Şampiyonası’na ve olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.


Ağrı Gençlik spor Kulübü’nün sporcusu olan Aşantuğrul, Makedanya’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda Full Concact’ta birinci olmuş ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmıştı.




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