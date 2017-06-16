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16 Haziran 2017 09:46

Ayakları kırılan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ayakları kırık olduğu için yürüyemeyen ve enfeksiyon kapan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Ayakları kırılan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

16 Haziran 2017 09:46


Taşlıçay ilçesi Hürriyet Mahallesinde iki ayağı kırık köpeğin videosunu sosyal medyada paylaşan İsmail Kaya adlı vatandaşa hayvanseverlerden büyük destek geldi. Binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan çaresiz köpeğin videosu, kısa süre içerisinde hayvanseverler derneklerine ulaştı. Acı içinde kıvranan ve yürüyemeyen köpek için, Adana Hayvanseverler Derneği, Ağrı’da özel bir veteriner görevlendirerek tedavisini üstlendi.


Duyarlı davranışından dolayı İsmail Kaya’yı tebrik eden Adana Hayvanseverler Derneği üyeleri köpeğin tedavi süresini yakından takip etti. Yaklaşık 3 hafta gibi bir sürede iyileşen köpeğin son halini İsmail Kaya yine sosyal medya hesabından paylaşarak tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.




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