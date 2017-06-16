Ayakları kırılan köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

Taşlıçay ilçesi Hürriyet Mahallesinde iki ayağı kırık köpeğin videosunu sosyal medyada paylaşan İsmail Kaya adlı vatandaşa hayvanseverlerden büyük destek geldi. Binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan çaresiz köpeğin videosu, kısa süre içerisinde hayvanseverler derneklerine ulaştı. Acı içinde kıvranan ve yürüyemeyen köpek için, Adana Hayvanseverler Derneği, Ağrı’da özel bir veteriner görevlendirerek tedavisini üstlendi.

Duyarlı davranışından dolayı İsmail Kaya’yı tebrik eden Adana Hayvanseverler Derneği üyeleri köpeğin tedavi süresini yakından takip etti. Yaklaşık 3 hafta gibi bir sürede iyileşen köpeğin son halini İsmail Kaya yine sosyal medya hesabından paylaşarak tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.