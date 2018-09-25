Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahimi Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahimi Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahimi, Vali Elban ile başbaşa görüştü. Vali Elban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azeri Büyükelçiye teşekkür etti. Vali Elban, Ağrı'da yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında Büyükelçi İbrahimi'yi bilgilendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'in de hazır bulunduğu ziyarette iki ülke arasındaki ilişkileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Azeri Büyükelçi İbrahimi Ağrı'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Program çekilen hatıra fotğrafının ardından sona erdi.