Bakan Arslan Ağrı’da

Eleşkirt ilçesinde AK Parti Ağrı milletvekili adayları ve vatandaşlarca karşılanan Bakan Arslan buradan AK Parti Ağrı İl Başkanlığına geçti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Arslan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bolu Dağı tünelinin 19 yıl sürdüğünü ve bunun açılışını Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığını söyleyen Bakan Arslan, 80 yılda ülkede 5o kilometre tünel yapıldığını ve geçen yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 89 kilometre tünel yapıldığını vurguladı. Arslan, “AK Parti hükümetleri olarak 15 yılda 383 kilometre tünel yaptık. 3 gün önce Ovit Tüneli’ni açtık herkes hayal diyordu. ’14 kilometrelik tüneli kimse yapamaz’ diyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan ‘Ben yaparım dersem bu iş bitmiştir’ nitekim yaptık bitti ve hizmete girdi. Hafta başında pazartesi üzerinden daha bir hafta geçmedi. İzmir-Manisa arasına 4 kilometre uzunluğunda bir tünel yaptık. 2-3 senede bitirdik. AK Parti’nin farkı bu Allah’ın izni ile şimdi anı şeyi Ağrı’da yapacağız diyoruz. Sizlerde şahitsiniz buna” dedi.

Doğubayazıt ile Van arasında bulunan Tendürek Dağı geçidinde 5 kilometrelik tünel yapacaklarını ifade eden Arslan, “Özellikle Tendürek Geçidi Ağrı İçin Doğubayazıt için Van için çok önemli orada da 5 kilometrenin üzerinde bir tünelin projesini hazırlıyoruz. AK Parti farkı bu. Recep Tayyip Erdoğan farkı bu. Muharrem İnce de bunları anlayamıyor. Anlamasını da beklemiyoruz doğrusunu sorarsan. Varsın o anlamasın varsın millete yalan yanlış bilgi ile kirli bilgi ile milletin kafasını karıştırmaya çalışsın. Millet kimin laf üstüne laf kimin taş üstüne taş koyduğunu çok iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sözü yerine getirmek konusunda ne kadar hassas olduğunu herkes iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan ardından AK Parti İl Başkanlığından ayrılarak vatandaşlarla bayramlaşmak üzere kent merkezini gezdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Arslan, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan çay bahçesinde vatandaşlara ikram edilen halise yemeğini dağıttı. Bakan Arslan’a Ağrı Valisi Süleyman Elban’da eşlik etti. Burada geleneksel halise yemeğinin tadına bakan Arslan, kentteki temaslarını tamamlayarak havayolu ile Ankara’ya hareket etti.