Bakan Ersoy: "Doğu ve Güneydoğu'ya turizmde pozitif ayrımcılık sağlanması lazım"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz turizm açısından pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. Hem tanıtım hem planlamada bu gölgelere öncelik vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Ersoy beraberindeki heyetle helikopterle Dogubayazıt ilçesine giderek bir restoranda kahvaltı yaptı. Bakan Ersoy daha sonra ilçede bulunan tarihi İshak Pasa Sarayı'nı ziyaret etti. Folklör gösterisinin ardından sarayda birçok yeri gezen ve tarihi yapıyı inceleyen Bakan Ersoy saray hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sarayın içerisinde bulunan tarihi camiye de giden Bakan Ersoy avluda üniversite öğrencileri tarafından kendisine verilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Saraydaki ziyaretlerini tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ahmed-i Hani Türbesinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağrı'da son yıllarda çatışma ortamının olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksay, amaçlarının Ağrı'yı tekrar turizme kazandırmak olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Güvenlik güçleri çok başarılı operasyonlarla sıkıntıları bertaraf ettiler. Huzur ve güven ortamı Ağrı'ya tekrardan geri geldi. Burada ticaretin ve onun paydaşı olan turizmin tekrardan canlanması gerekiyor. Bu kapsamda ön inceleme için geldik. Burası ile ilgili birkaç aylık bir çalışma yapacağız. Ağrı ile ilgili geniş bir eylem planı gerçekleştireceğiz. Burada kamulaştırma ile ilgili bir alan vardı onunla ilgili kararımızı da verdik. Burada çıkan ve sergilenemeyen birçok eser var bunun için burada bir müze yapacağız. Burayı turizm açısından tekrar bir cazibe merkezi haline getireceğiz. 2020'de Ağrı Dağı tekrar tırmanışa açıldığı zaman birbirlerini tamamlamış olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz turizm açısından pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar. Hem tanıtım hem planlamada bu gölgelere öncelik vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Önemli olan Ağrı ve Doğubayazıt'ın hak ettiği ticari ve turizm ortamın tekrar geri getirilmesidir. İshak Paşa Sarayı'na ilk defa geldim ve çok etkileyici buldum" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy Ahmed-i Hani Ahmed-i Hani Türbe ziyaretinin ardından Doğubayazıt ilçesine bağlı Ağrı Dağı manzaralı Karabulak köyüne gitti. Burada koyun otlatan çobanlarla sohbet eden Bakan Ersoy, çobanların ısmarladığı peynir ve ekmeği yedi. Bakan Ersoy Ağrı Dağı manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Program Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yapılan toplantı ile devam etti.