Bakan Kurum: "Gönül belediyeciliği ile Ağrı'yı almak istiyoruz"

Ağrı'da ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Gönül belediyeciliği ile Ağrı'yı almak istiyoruz. Ağrı'yı hep beraber kapı kapı gezip mücadele edip inşallah alacağız. Biz de kabine üyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak bu bölgenin ve şehrin ihtiyacı ne ise bugün yaptık, yine yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ağrı İl Bakanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin 81 ilden ibaret olmadığını ve bu coğrafyada mazlumların umudu olduğu için güçlü bir devlet olması gerektiğini söyledi. Bütün mazlumlara yardım edebilmek için Türkiye'nin daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'nin gelirine göre dünyada en fazla yardım yapan ülke olduğuna dikkat çekti. Bakan Kurum, "İnşallah bir ve beraber oldukça bu konumumuzu daha da ileriye taşır yardıma ihtiyacı olan insanlara daha fazla elimizi uzatırız diye düşünüyorum. Bu birlik beraberliği milli duruşu sizler zaten her zaman gösterdiniz. Vatandaşımızı her zaman AK Parti iktidarına bunu gösterdi. Biz de sizleri mahcup etmemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı, etkili ve yerinde karar alarak vatandaşın problemini çözme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde şehrin ihtiyacı ne ise bu ihtiyaçları çözmek için büyük gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ağrı'ya 3 milyar liralık yatırım yaptık"

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal belediyeciliği öğrendiklerini belirtti. Türkiye'nin sosyal belediyecilikle 1994 yılında tanıştığını hatırlatan Bakan Kurum, "2002 yılında AK Parti iktidarlığıyla ve son 16 yıldır da bütün memleketimize ve vatandaşımıza sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda olması gereken tüm yatırımları yapmaya çalıştık. Bakanlığımız olarak sadece Ağrı'ya 3 milyar liralık yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

"Ağrı Mart seçimlerinde de AK Parti belediyeciliği ile tanışacaktır"

Mart ayında yapılacak yerel seçimler hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Gönül belediyeciliği ile Ağrı'yı almak istiyoruz. Ağrı'yı hep beraber kapı kapı gezip mücadele edip inşallah alacağız. Biz de kabine üyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak bu bölgenin ve şehrin ihtiyacı ne ise bugün yaptık, yine yapmaya devam edeceğiz. Batı illerinde ne varsa Ağrı'yı da burada olacak şekilde bir şehircilik anlayışıyla yönetmek istiyoruz. Burada görev size düşüyor. Çok çalışacağız. Kapı kapı aşındıracağız. Vatandaşımıza gönül belediyeciliğini tevazu içerisinde anlatacağız. İnşallah Ağrı Mart seçimlerinde de AK Parti belediyeciliği ile tanışacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'ndaki temaslarını tamamladıktan sonra Fırat Mahallesi'nde TOKİ alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum son olarak Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde yapımı planlanan TOKİ projesi için mahalleye ziyarette bulundu. Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın eşlik etti.