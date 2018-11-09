Bakan Kurum: "Şehri doğru planlarsak gelecek nesillere daha doğru bir şehir bırakmış olacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bugün şehri doğru planlarsak gelecek nesillere daha doğru bir şehir bırakmış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte sabah saatlerinde havayolu ile Ağrı'ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, buradan Ağrı Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, valilik toplantı salonunda kayyum ilçe belediye başkanları ile basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Valilikteki toplantının ardından cuma namazını Üniversite Camii'nde kılan Bakan Kurum, öğle yemeğini Özel Harekat Şubesi'nde polislerle yedikten sonra Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret ederek Mimar ve Mühendisler Birliği ile bir araya geldi.

"Belediyemizce millet bahçesi projesi gerçekleştiriliyor"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Fırat Mahallesindeki TOKİ çalışmaları ile ilgili etüt çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Hak sahiplerinin yüzde 50'si ile anlaşma sağlanması halinde kentsel dönüşüm çalışmalarının tekrar başlayacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm ile ilgili başka bir bölge Yüzüncü Yıl Mahallesi burası yaklaşık 250 hektar, 2 bin 982 ha sahibi mevcuttur. Bu mahallede kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce gerekli etüt çalışmalarımız yapıldı. Yapılaşma zemin arı 2'yi geçmeyecek şekilde planlanacak ve hak sahipleri kendi içerisinde dönüşümü kendileri sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Devlet Hastanesinin yanında bulunan toplu konut mülkiyeti için de 100 bin metrekare alanı Sağlık Bakanlığına tahsis ettiklerini anlatan Kurum, "Ağrı'da kadın doğum hastanesi yapılması için bu alanı Sağlık Bakanlığına tahsis ettik. İnşallah bu da Ağrı'nın ihtiyaçlarını giderecek önemli bir proje olacak. Bir diğer projemiz 100 Günlük Eylem Planı kapsamında millet bahçesi projemiz var. Yaklaşık 110 dönüm alanda Abide Mahallesi'nde valimizle buranın arazisinin tahsisini gerçekleştirdik. Bir kısım hazine arazisinin de tahsisini gerçekleştirdik. Belediyemizce millet bahçesi projesi gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Ağrı'da kentleşme oranı yüzde 53' Türkiye ortalaması yüzde 88"

Ağrı'nın 81 il arasındaki gelişmişliğine değinen Bakan Kurum, Ağrı'nın 80'inci sırada olduğuna işaret etti. Bakan Kurum, "Ağrı 81 ilimiz arasında gelişmişlik bakımından 80'inci sıradadır. Nüfusuna baktığımızda yaklaşık 600 bin neredeyse büyükşehir belediyesi statüsüne gelmiş durumdadır. Bu manada biz sadece Tutak ilçesinde değil Ağrı genelinde bir çevre düzeni planı yapmak istiyoruz. Ağrı'da kentleşme oranı yüzde 53, Türkiye ortalaması yaklaşık yüzde 88. İleriki süreçte bu kırsal nüfusun şehir merkezine geleceği öngörüsü ve talebi var. Biz bugün şehri doğru planlarsak gelecek nesillere daha doğru bir şehir bırakmış olacağız. O manada hem sanayisinin gelişmesi anlamında hem de üretim tesislerinin yapılması anlamında milli emlaka hazine ekonominin artırılması adına da gelişmişlik anlamında şehrin hak etiği yere daha yukarılara çıkması anlamında bu çalışma bizim için önem arz ediyor" şeklinde konuştu.