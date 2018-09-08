Bakan Pakdemirli: “Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılamayacaktır”

Artık aslan sahneye çıkmıştır. Takke düşmüş kel görünmüştür. Aziz milletimiz kendisine oynanan oyunların farkındadır. Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılamayacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ağrı Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen 2. Bal Festivali için Artvin’den helikopterle Ağrı’ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı’nda Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festival programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tarihin yönlendirdiği isabetli bir tercih olduğunu söyledi. Türkiye’nin enerjisini israf eden parlamenter sistemin süresinin dolduğunu belirten Pakdemirli, Türkiye’nin praganlarından kurtulduğunu ve ülke olarak 2021, 2023 ve 2071 hedeflerinin olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, “Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiç şüpheniz olmasın ki 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır. İnşallah güçlü ve lider Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben sorunları dinleyen, herkesi dinleyen, kapısı herkese açık bir bakan olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bir yanda hasat vakti diyoruz, bağdaki üzüm üreticisinin bağ bozumuna eşlik ediyoruz, memleketin her karış toprağını çiftçilerimizle bir arada dolaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada mevcut bal, bitki ve tür çeşitlerinin yüzde 75’nin Türkiye’de olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, 40’ın üzerinde ülkeye bal ihracatı yapıldığını ve Çin’den sonra bal üretiminde Türkiye’nin dünya 2’ncisi olduğunu ifade etti. Pakdemirli, “Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizleri top ve tüfekle yıkamayanlar, dolarla ve algı yöntemiyle alt etmeye çalışıyorlar. Buğdaya, una, ekmeğe zam geliyor diye vatandaşlarımızı zur edenlere milletçe milli bir duruş sergileyerek gereken cevabı veriyoruz. Bende bu konuda çok spekülasyonlar olduğu için tüm zincir mağazalarımızı aradım. Onlara siz ne düşünüyorsunuz diye sordum, onlar da ‘Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yapmayacağız’ dediler” şeklinde konuştu.

"Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılamayacaktır"

Türkiye’nin kadim bir devlet olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Avcının hikâyesi aslan ortaya çıkana kadardır. Artık aslan sahneye çıkmıştır. Takke düşmüş kel görünmüştür. Aziz milletimiz kendisine oynanan oyunların farkındadır. Artık bu millet ısırıldığı delikten bir daha ısırılamayacaktır” diye konuştu.

Program stantların gezilmesinin ardından sona erdi. Programa Bakan Pakdemirli’nin yansıra Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, kamu kurum müdürleri, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.