Bakan Selçuk'tan bayılan öğrenciye geçmiş olsun telefonu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ağrı'nın Tutak ilçesine ziyareti sırasında bayılan kız öğrenciyi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde görev yapan öğretmenlerin mektup yazmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün helikopterle ilçeye geldi. Bakan Selçuk, yeni yapılan Öğretmenevi'nde öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin kodlama ve robotik gösterimi yaptığı programda bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler de sürpriz yaparak Bakan Selçuk için sahnede ‘İyi ki varsınız' yazısı oluşturdu. Bu sırada 6. sınıfta okuyan bir kız öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. İlk müdahaleyi öğretmenlerin yaptığı öğrenci, kaldırıldığı hastanede bir müddet müşahede altında tutularak taburcu edildi. Öğretmeni Merve Oran ve diğer öğretmenler, küçük kızı evinde ziyaret etti. Programının ardından ilçeden ayrılarak Ağrı'ya geçen Bakan Selçuk da küçük öğrenciyi telefonlara arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Selçuk, öğrenciye sahnedeki gösterisi için de teşekkür etti.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.