Bakan Turhan: “‘Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın lider ülkesi konumuna gelmiştir”

Ağrı'da çeşitli ziyaretler bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Türkiye'nin dış politikasına ilişkin, “Geçmişte bu bölgede yaşanan bir dış politikada komşularımızın hadiselerini çözmede bizlere hiçbir şey sorulmazdı, bizler konu mankeni bile olmazdık. Ama şimdi kural koyan bir ana aktör olarak bu bölge ile ilgilenen dünyanın en büyük devletleri ile masaya oturuyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün tarifeli uçak ile Ağrı'ya geldi. Bakar Turhan'ı Ahmed-i Hani Havalimaı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve yetkililer karşıladı. Bakar Turhan beraberindekilerle birlikte yapımı devam eden Tutak-Hamur karayolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing aldı. Karayolundaki projeleri yerinde gözlemleyen Bakan Turhan, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün ailesinin bulunduğu Akyele Köyü'ne giderek taziye ziyaretinde bulundu. Aile ile sohbet edip yakından ilgilenen Bakan Turhan beraberindekilerle köyden ayrılarak Ağrı merkezde yapımı devam eden Küpkıran Köprüsü'nde çalışmaları yerinde inceledi. Yetkili firmadan bilgi alan Bakan Turhan buradan Ağrı Valiliği'ne geçti. Şeref defterini imzalayan Bakan Turhan valilik makam odasında Vali Elban , Milletvekili Çelebi ve vali yardımcıları ile bir süre görüştü. Valilikteki görüşmelerini tamamlayan Bakan Turhan AK Parti İl Başkanlığına geçti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Turhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Bizim muhalif partilerimiz yaptıkları ile değil yapılanları eleştirerek siyaset yapıyorlar'

AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, yapılacak birçok hizmetin odluğunu dile getirdi. AK Parti tarafından yapılan hizmetlerin vatandaşlara samimi bir dille abartısız bir şekilde anlatılması gerektiğini belirten Turhan, “Bizim muhalif partilerimiz yaptıkları ile değil yapılanları eleştirerek siyaset yapıyorlar. Yapmadıklarımızı ve eksiklerimizi söylemekten acizler. Eksikleri biz kendinize söylüyoruz. Bu ülkede yapılacak çok şey odluğunu ve yapılanları da kayda değer hizmetler olduğunu da hiçbir zaman inkâr edilmemesini de bilmemiz lazım. Ülkemiz göz yaşartıcı ve gurur verici hadiselere şahit oldu. Kendi helikopterimizi ürettik” ifadelerini kullandı.

‘Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın lider ülkesi konumuna gelmiştir'

Türkiye'nin lider ülke haline gediğini savunan Bakan Turhan, “Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın lider ülkesi konumuna gelmiştir. Bunun belirtilerini son birkaç aydır Cmhurbaşkanımız ve diğer hükumet yetkililerimizin yaptıkları görüşmelerde sonuçlarını hep birlikte müşahede ediyoruz, görüyoruz ve bunları yaşıyoruz. Geçmişte bu bölgede yaşanan bir dış politikada komşularımızın hadiselerini çözmede bizlere hiçbir şey sorulmazdı, bizler konu mankeni bile olmazdık. Ama şimdi kural koyan bir ana aktör olarak bu bölge ile ilgilenen dünyanın en büyük devletleri ile masaya oturuyoruz. Avrupa'da ki masada varız. Rusya'da ki masada, İran'da ki masada varız. Bu masaya oturamayanlar. Bizim aldırdığımız kararlara memnuniyetlerini ifade ediyor” diye konuştu.

‘Kayyum belediyeleri vatandaşların birçok sorununu kendi yerel imkanlarıyla çözdü'

Yerel yönetimler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Turhan AK Parti'nin yerel yönetimleri mutlaka kazanması gerektiğini kaydetti. Bölgede birçok il ve ilçeye atanan kayyumlar hakkında da konuşlan Bakan Turhan, “Bulunduğumuz bölgenin özel şartları itibariyle muhalefet partilerinde bulunan ve yerel yönetimlerin imkanlarını hizmet için değil, kendi özel amaçları için kullananların vatandaşları ne kadar mağdur ettiği ve bu mağduriyetin merkezi yönetim tarafından artık çekilemez bir durum olması dolayısıyla kayyum belediyeciliğinin bu bazı illerimizde yönetime geçtiğine hep birlikte şahit olduk. Kayyum belediyeleri vatandaşların birçok sorununu kendi yerel imkanlarıyla çözdü. Altyapı, temizlik ve çevre sorunları başta olmak üzere insanların tüm sorunları yerel yönetimler imkanlarıyla çözüldü. Tabi hepsi de kendi nüfusuna göre merkezden kaynak alıyor. Muhalif belediyedir diye kesinti yapılmıyor. Ama o kaynaklar farklı yerlerde kullanılıyordu. Hizmet için kullanılmıyordu. Mart seçimlerinden sonra burada insanlarımız kendi seçtiği yönetici ve kadrolarıyla alacaktır. Ama bu kadrolar işin ehli olması lazım. Kaynakları hizmet için kullanacak beceri ve mahiyette liyakatli olması lazım” diye konuştu.