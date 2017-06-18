Bakanı Arslan İHA’ya konuştu

Ağrı’da İhlâs Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, Ağrı’ya 14 yılda 330 kilometre yol yaptıklarını ve bölgeye büyük hassasiyetle hizmet ettiklerini söyledi. Ağrı ile Kağızman’ı birbirine bağlayacak yolun maliyetinin 150 milyon olduğuna dikkat çeken Arslan, 80 yılda Ağrı’da 2 kilometre sıcak asfalt yapıldığını ve Ağrı Kağızman arası yolun 79 kilometresinin sıcak asfalt olacağı için çok daha anlamlı hale geleceğini belirtti. Bakan Arslan, Ağrı ile Erzurum’un Horasan ilçesi arasında 3 tane tünelin yapılacağını ayrıca Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçesi arasına bulunan Tendürek geçidinde yaklaşık olarak 5 buçuk kilometrelik tünel yapacaklarını anlattı.

‘Önce Bakü-Tiflis-Kars- projesini bitirmeliyiz’

Bölgeye tren hattının gelmesi için aralıksız çalıştıkları ifade eden Bakan Arslan , “14 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde bütün süreçlerin içerisinde önce bürokrat sonra Milletvekili şimdi de Bakan olarak bulunuyorum. 2006’da biz Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım o zaman Ulaştırma Bakanıydı Ağrı’ya gelmiştik, yine demir yolu konuşuluyordu. Sayın Başbakanımızın Bakanken 2006’da söylediği şuydu, bende tekrarlıyorum, demir yolu ülkemiz için çok önemlidir, bir demir yolu seferberliği başlattık. Çünkü toplu taşımayı kesintisiz çalışmayı sağlayacak olan ve uygun fiyatta sağlayacak olan taşıma türüdür. Önce Bakü-Tiflis-Kars- projesini bitirmeliyiz ki ülkemizin doğusundan başlayan bir yük batısına yani Avrupa’ya kadar kesintisiz gidebilsin. Bunu o zaman Azerbaycan ile çalışıyoruz demişlerdi ki o zaman daha fikir aşamasındaydı, görüşmeler yürütülüyordu. Ve yine bir şey daha söyledik, Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte Azerbaycan üzerinden orta Asya’ya gitme konusunda orta koridoru kesintisiz hale getireceğiz. Orta koridorun bir başka tamamlayıcısı da o projenin devamının Nahçıvan üzerinden Azerbaycan’a ve İran’a kadar gidebilmesiydi. O projede o zaman Azerbaycan ile birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. O zaman Bakü-Tiflis-Kars’ın görüşmeleri devam ediyordu. Kars Iğdır Nahçıvan’ın ise etüt proje çalışmaları vardı. 2006’dan bahsediyorum, 11 yıl önce o süreçler başlamıştı” dedi.

‘Ağrı’yı da inşallah Horasan üzerinden ana koridora ana ağa bağlamış olacağız’

Önümüzdeki yıllarda Horasan ilçesi üzerinden Ağrı’yı da demir yoluna bağlayacaklarını aktaran Arslan, “Biz Sayın Başbakanımızla bir şey daha konuştuk. Elbette ki demir yolunun ağını örerken ülkenin her tarafına demir ağ bağlamamız lazım ve sonra da sıra elbette Horasan üzerinden Ağrı’ya gelecek. Biz dolayısıyla demir yolu ağını arttırdıkça bütün İlleri bu ağa bağlamak adına Ağrı’yı da inşallah Horasan üzerinden ana koridora ana ağa bağlamış olacağız. Ama hemşerilerimiz bilsinler ki demir yolu projeleri konuşulurken böyle günü birlik davranarak şuraya yaptık, buraya yapmadık demekle olmuyor. Tekrar özetlemek gerekirse önce Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yapılması sonra Kars-Iğdır-Nahçıvan’ın yapılması ve devamında da Horasan, Ağrı’nın yapılması, belli bir sırayla devam edecek demiştik” ifadelerini kullandı.

‘Ağrı’ya da dahil hemen hemen 3-4 sene içerisinde demir yolunu bitiririz’

Türkiye’de demir yolunun yarım asır ihmal edildiğini anlatan Arslan, “Süreç şöyle ki ülkemizde demir yolu sektörü yaklaşık 50 yıl tamamen ihmal edilmiştir. Allah rahmet eylesin Atatürk döneminde bir demir yolu seferberliği başlatılmış, Osmanlı’nın

başlattığı ağ 1950’li yıllara kadar arttırılarak devam etmiş, sonra 1950’den 2002’ye kadar demir yolu tamamen ihmal edilmiştir. 2002’de AK Parti hükümetleri ile birlikte biz tekrar demir yolu seferberliği başlattığımızda gördük ki o kadar çok eksiğimiz var ki ülkeyi bir yandan demir yolu ağı ile örmek çok önemli, ama ciddi de bir kaynağa ihtiyaç var. Dolayısıyla bir taraftan ana ağları yapıyoruz, bir taraftan kaynak oluşturuyoruz. Kaynak oluşturdukça projeleri yapmaya devam ediyoruz. Tabi ülkenin ihtiyaçları sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır. Sınırlı kaynaklarla çok proje yapmaya çalıştığımız için bugün bütün projelere para verilebilir olsa biz ülkenin her yerine Ağrı’ya da dahil hemen hemen 3-4 sene içerisinde demir yolunu bitiririz. Ama sonuçta paraya bağlı, para buldukça öncelikliyi hallediyorsunuz, sonra ikincisini ve sonra üçüncüsünü hallediyorsunuz” şeklinde konuştu.

İHA’nın Kılıçdaroğlu İstanbul’a giderken zorlanır mı? Yol çalışmaları var mı, sorusu üzerine Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunan Arslan, “Rabbim selamet versin, öyle söyleyelim. Ama bunu söyleyelim bütün insanlarımızın erişiminin ulaşımının kolaylaşması adına Türkiye’nin her yerini bölünmüş yollarla, sıcak asfaltlarla, hızlı trenlerle bağladığımız gibi Ankara İstanbul arasında birçok alternatif var. Çokta yüksek standartta bölünmüş yollarımız, oto yollarımız, hızlı tren hatlarımız var. Herhangi bir sıkıntı ile insanlarımız karşılaşmadığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu’da karşılaşmaz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yolların standardı çok yüksektir” diye konuştu.