Bakanı Selçuk'un programında kız öğrenci bayıldı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda okula yeni kazandırılan ve Bakan Selçuk'a sürpriz yapan kız öğrencilerinden biri baygınlık geçirdi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a mektup yazmasının ardından Bakan Selçuk bugün helikopterle ilçeye geldi. Bakan Selçuk ilçede Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Süleyman Elban, İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılandı.

Tutak'ta yeni yapılan öğretmen evini ziyaret eden Bakan Selçuk burada öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından Bakan Selçuk için kodlama ve robotik gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimiyle devam eden programda bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler Bakan Selçuk'a sürpriz yapmak için sahneye çıkarak ‘İyi ki varsınız' yazısı oluşturdu. Bu sırada öğrencilerden biri baygınlık geçirerek yere yığıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler gerçekleştirirken, bir süre baygın olan kız öğrenci ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Program Bakan Selçuk'un konuşmasıyla devam ederken, Bakan Selçuk daha sonra ilçeden ayrılarak Ağrı merkezine gitti.